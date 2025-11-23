El histórico Gerente de las Selecciones Nacionales, Omar Souto, falleció a sus 73 años y dejó una huella muy grande en la Asociación del Futbol Argentino (AFA) tras haber sido una pieza clave para la presencia de Lionel Messi con la camiseta del país.

“Con enorme pesar y tristeza, la Asociación del Fútbol Argentino informa el fallecimiento de Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales de la Selección Argentina”, expresó la AFA en un mensaje publicado en redes sociales. Y continuó: “Simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste y por ser un verdadero ejemplo a seguir dentro de la AFA”.

Finalmente, la publicación concluyó: “Abrazamos a tu familia, amigos y seres queridos en este duro momento”.

El reconocimiento a Omar Souto

Un dato clave de la importancia de Souto, y no solo por su labor hecho dentro de la AFA, fue el rol que tuvo para que el astro rosarino Lionel Messi juegue con la camiseta de la Selección argentina. Omar se puso en contacto con la familia del ex Barcelona y Paris Saint-Germain para iniciar las respectivas gestiones.

“Yo pensaba que se llamaba Leonardo porque todos le decían Leo. Me fui hasta un locutorio de Monte Grande y pedí una guía de la ciudad de Rosario donde estaban todos los Messi. Llamé a la abuela que me dio el teléfono del tío, cuando lo llamé me dio el del padre, que cuando lo llamé me dijo ‘al fin lo van a convocar. Mi hijo quiere jugar en la Selección Argentina’”, recordó en una entrevista con TyC Sports sobre el desarrollo de la charla con la familia del "10". En otra nota, en esa ocasión con Clarín, Omar Souto contó cómo es Messi en la intimidad: "¿Viste cómo juega? Bueno, es mejor persona. Acá saluda a todo el mundo. Un día entraron al predio dos camiones de con cocinas, motos, televisores, porque hizo una rifa entre todos los empleados. Hablá mal de Messi acá y vas a ver lo que te pasa. Vas con un problema y te lo soluciona".

El pasado 28 de octubre, la AFA homenajeó a Souto durante una asamblea extraordinaria. Después de que se le entregara una plaqueta, el histórico Gerente de Selecciones Nacionales sentenció: "Muchas gracias es poco, gracias por aguantarme. Nada más, no era necesario todo esto".