Milei reivindica su discurso en Davos y abraza su batalla cultural

El presidente, Javier Milei, no baja sus banderas: ahora aprovechó una publicación del diario The New York Times para reivindicar el discurso de odio que pronunció en el Foro Económico de Davos -en el que atacó fuertemente a la comunidad LGBTI+- y celebró lo útil que puede ser para llevar adelante la “batalla cultural” que tanto él como Donald Trump quieren dar a nivel mundial, con posturas discriminatorias contra las mujeres -que constituyen la mitad de la población mundial- y lesbianas, gays, trans y no binaries, así como quienes se asumen de izquierda.

A pesar del repudio que recibió por lo que dijo en Suiza, Milei insiste con su discurso de odio: “Lo que nunca entendieron ni van a entender jamás los mandriles…”, escribió.

A eso que escribió le sumó una postdata: “El detector de imbéciles explota cuando aparecen los opinadores que critican mis discursos en Davos. En el fondo no se bancan que les muestren que han vivido equivocados sin tener pensamiento crítico”, dijo, con un nuevo ataque y en defensa a sus dichos en aquel foro, que le significó una ola de denuncias penales y civiles en Comodoro Py, pedidos de juicio político y presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ser violentas y discriminatorias. Que, también, fueron respondidas con una masiva movilización el 1 de febrero pasado en la Ciudad de Buenos Aires, todas las capitales del país y más de 20 puntos alrededor del mundo.

Entre sus dichos, las organizaciones de derechos humanos y LGBT+ de Argentina, consideraron que el Presidente llevó adelante acciones “persecutorias”, “intimidatorias”, de “incitación al odio”, “a la violencia colectiva”, así como “abuso de autoridad” con sus dichos en los que atacó a la comunidad LGBT+ y a quienes él catalogó como “zurdos”, es decir, contra un sector potencial de la población que disiente con su proyecto político.

Sin embargo, según el diario neoyorkino con esa postura Milei logró convertirse en el “presidente favorito” de Trump. Según Jack Nicas, el periodista que firma la nota, el vínculo entre ambos líderes fue más allá de simples gestos diplomáticos, transformándose en una relación personal basada en la “admiración mutua”.

La nota destaca que Milei viajó en múltiples ocasiones a Estados Unidos (diez veces en poco más de un año, mientras que hay provincias de su propio país que ni conoció), y en casi todas sus visitas mantuvo encuentros tanto con Trump como con Elon Musk, el magnate al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Además, el artículo resalta cómo el presidente argentino adoptó varias posturas políticas alineadas con las del magnate estadounidense, como su retiro de organismos internacionales y su apoyo a políticas similares a las del ex mandatario estadounidense. Un alineamiento total en política exterior, incluso, muchas veces en detrimento de posturas históricas de Argentina.

En el ámbito económico y las negociaciones con el FMI

El artículo también hace mención de las críticas a la situación económica del país y cómo la relación con Trump podría ser vista como un intento de mejorar la posición de Argentina en el ámbito internacional, especialmente considerando el hecho de que Argentina y Estados Unidos compiten en algunos sectores comerciales, como el de la soja, el maíz y el litio. Sin embargo, Nicas también observa que la relación con China sigue siendo crucial para Argentina, un tema que Milei maneja con cautela debido a las tensiones entre los dos gigantes.

En el cierre, el artículo menciona que Milei espera contar con el apoyo de Trump en su solicitud de un préstamo del FMI, lo que podría tener un impacto significativo en las futuras relaciones entre Argentina y Estados Unidos.