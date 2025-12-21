Independiente enfrentará a 3 grandes de América en la pretemporada 2026, mientras busca refuerzos

La pretemporada y los posibles amistosos de Independiente en el 2026.

Independiente ya planifica un 2026 en que solamente tendrá a las competencias nacionales por delante, ya que no pudo clasificarse a la Copa Libertadores ni a la Sudamericana. El plantel profesional, dirigido por Gustavo Quinteros, tiene a la vista los amistosos y los lugares en los que realizará la pretemporada de cara al debut en el fútbol argentino, que será a finales de enero.

En esta coyuntura, tras un mes y medio de vacaciones, todo indica que el "Rojo" enfrentará a otros tres clubes grandes de América en la preparación: Alianza Lima de Perú, Cerro Porteño de Paraguay y Peñarol de Uruguay o Colo-Colo de Chile. Después de algunos días en Avellaneda, el "Rey de Copas" realizará las tareas más fuertes e intensas físicamente en el predio del "Manya" de Montevideo.

Cómo será la pretemporada de Independiente en enero del 2026

El plantel retomaría los trabajos el sábado 3 de enero en el predio de Villa Domínico en Avellaneda. Allí, los jugadores completarán los estudios y chequeos médicos de rutina durante dos jornadas para comenzar con los trabajos físicos principales a partir del lunes 5 en el mismo sitio. El miércoles 7 viajarán a Montevideo, Uruguay, para intensificar los ejercicios físicos en el predio de Peñarol.

Más tarde llegará el turno de los tres amistosos formales. Aunque los rivales todavía no fueron confirmados oficialmente, los mismos serían el sábado 10 de enero ante Alianza Lima de Perú, el martes 13 frente a Cerro Porteño de Paraguay y el viernes 16, contra el propio Peñarol o Colo-Colo de Chile. Todos los encuentros serán, en principio, en la capital "charrúa".

Una vez completados los cotejos preparatorios, la delegación del "Diablo" volverá a Buenos Aires el sábado 17 para descansar dos días y ya retomar las labores el lunes 19. Esa misma semana será el estreno en el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, con la fecha a definir todavía, frente al vigente campeón Estudiantes de La Plata como local por la Zona A.

