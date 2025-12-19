Independiente, con otro dilema en el mercado de pases: oferta de millones de dólares por Loyola

Independiente podría perder a Felipe Loyola en el mercado de pases: un equipo poderoso avanza con una oferta millonaria que preocupa a Gustavo Quinteros.

Independiente atraviesa horas decisivas en el mercado de pases. Mientras Gustavo Quinteros busca sostener la base del equipo, una oferta de millones de dólares del Santos de Brasil amenaza con llevarse a Felipe Loyola, una de las piezas clave del "Rojo". El interés concreto del conjunto de San pablo reabre un escenario complejo en Avellaneda, donde el chileno es considerado fundamental para el proyecto deportivo de 2026.

Según informó el periodista matías martínez de radio La Red, el Santos acercó, de manera informal, un ofrecimiento de 6 millones de dólares por el 80% de la ficha del chileno, que terminó elevando su rendimiento en los últimos partidos del Torneo Clausura y jugó para su seleccionado durante todo 2025.

Un obstáculo clave: el porcentaje del pase

Más allá del interés brasileño, la situación contractual de Loyola agrega complejidad a la negociación. Independiente posee solo el 50% de su pase, mientras que el resto continúa en manos de Huachipato, club que se mostró abierto a negociar debido al dinero que podría ingresarle por la venta.

La cláusula de rescisión total del futbolista fue fijada en 8 millones de dólares, por lo que la oferta de Santos se acerca bastante a ese valor de referencia. Sin embargo, cualquier definición requerirá un acuerdo entre todas las partes involucradas.

Un rendimiento que explica el interés internacional

Desde su llegada en 2024, “Pipe” se transformó en una pieza fundamental para Independiente, sobre todo para el ciclo de Julio Vaccari. Su versatilidad le permitió rendir tanto como lateral como en el mediocampo, aportando equilibrio, despliegue y llegada al gol.

Si bien atravesó un breve bajón futbolístico que generó algunas dudas, cerró el año en un nivel alto y completó un muy buen 2025. En total, disputó 62 partidos, convirtió 11 goles y entregó siete asistencias, números que explican por qué volvió a entrar en el radar de clubes del exterior.

La postura de Gustavo Quinteros

El entrenador de Independiente ya se había referido públicamente al futuro de Loyola a comienzos de noviembre. Con un mensaje claro, Quinteros deslizó que no ve con malos ojos una permanencia en Avellaneda. “Va a evaluar las propuestas que reciba, pero no es sencillo pasar a un club más grande y con más historia que Independiente”, afirmó el DT. Y agregó: “Tal vez le convenga quedarse, destacarse y después sí dar el salto al exterior”.

Sus palabras reflejan el deseo del cuerpo técnico de retener a una de las columnas del equipo, aunque la decisión final dependerá del jugador y de cómo avance el mercado de pases.

Un mercado de pases que pone a Independiente contra las cuerdas

La posible salida de Loyola expone una de las grandes tensiones que atraviesa Independiente: la necesidad de sostener competitividad deportiva sin descuidar las finanzas. La oferta de Santos aparece como una oportunidad económica, pero también como un golpe potencial al armado del equipo de Gustavo Quinteros.

Por ahora, todo se mantiene en una etapa inicial. Sin embargo, en Avellaneda saben que el interés es real y que las próximas semanas serán determinantes para definir el futuro del chileno.