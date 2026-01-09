Chau Independiente: una joya de las inferiores rescindió contrato y se va del club

Independiente afrontará un 2026 en el que jugará sólo los torneos locales y Gustavo Quinteros trabaja en conjunto con la dirigencia por la incorporación de más refuerzos. Mientras tanto, un joven futbolista surgido de la institución se va en este mercado de pases después de rescindir contrato. Luego de su paso por el Ascenso del fútbol argentino, la joya del "Rojo" que tuvo una importante cláusula de recisión se irá del club para sorpresa de los hinchas.

Se trata de Ramiro Lobo, volante ofensivo que viene de jugar en Dock Sud en la Primera B Metropolitana y que tenía que volver al "Rey de Copas" porque culminó su préstamo. Sin embargo, acordó con los directivos su sorpresiva desvinculación, ya que cuando firmó su vínculo en 2022 se perfilaba para ser figura. Sin embargo, un año más tarde pasó al "Docke" con la ilusión de sumar rodaje y en su regreso a Avellaneda definió su futuro.

Confirmado: Ramiro Lobo rescindió su contrato y se va de Independiente

El nacido en 2002 se formó en las inferiores del "Rojo" y con el paso del tiempo se ganó un lugar en la Reserva. Su desempeño en el verde césped derivó en que selle su primer contrato profesional con una cláusula de recisión de 15 millones de dólares y hasta llegó a sumar minutos en Primera División. Sin embargo, poco después emigró cedido al elenco del Ascenso donde estuvo entre 2023 y 2025 hasta su vuelta a Independiente, donde finalmente no jugará y todavía no tiene equipo.

En cuanto al mercado de pases y los refuerzos, Quinteros cuenta con sólo una nueva cara en el plantel para afrontar la temporada 2026. Mientras Federico Mancuello, Rodrigo Fernández Cedrés, Santiago Montiel, Nicolás Freire, Joaquín Blázquez y Juan Fedorco renovaron sus vínculos, ya se sumó Ignacio Malcorra a la pretemporada en Uruguay. El exhombre de Rosario Central llegó en libertad de acción tras no seguir en el "Canalla" de Ariel Holan siendo la primera incorporación para el DT.

Ramiro Lobo rescindió contrato con Independiente

Los números de Ramiro Lobo en su carrera

Clubes : Independiente y Dock Sud.

: Independiente y Dock Sud. Partidos jugados : 38.

: 38. Goles: 1.

El fixture de Independiente en el Torneo Apertura 2026