Llegó a River como una joya y se va por no tener lugar: Gallardo se queda sin Boselli

Un jugador dejará River Plate en este mercado de pases tras no lograr continuidad con Marcelo Gallardo y seguirá su carrera en Europa.

El mercado de pases del fútbol argentino continúa moviéndose con River Plate como uno de los protagonistas. Sebastián Boselli, que había llegado a Núñez con el rótulo de promesa internacional tras destacarse en el Mundial Sub 20, está a un paso de marcharse al exterior luego de quedar relegado en la consideración de Marcelo Gallardo.

Cuando River decidió invertir fuerte por Boselli, lo hizo convencido de sumar a una de las grandes apariciones del fútbol juvenil. El defensor había sido una de las figuras de la Copa del Mundo que se disputó en Argentina en el 2023 y llegó desde Defensor Sporting como una apuesta a futuro, pensada para consolidarse en la primera del club.

Sin embargo, el recorrido fue mucho más corto de lo esperado. Su segundo ciclo en River, iniciado tras la repesca desde Estudiantes de La Plata en la previa de la Supercopa Internacional, duró apenas unos meses. Aunque Gallardo pidió su regreso del "Pincha", donde era titular para Eduardo Domínguez, el uruguayo no logró ganarse un lugar y su futuro parece decretado.

Europa aparece como el nuevo destino

Boselli se marchará de Rievr: tiene todo acordado con un club de España.

Ante la falta de lugar, Pablo Boselli, padre y representante del futbolista, se movió con rapidez. Viajó a Europa para escuchar propuestas y el Getafe se posicionó como la opción más firme para continuar su carrera.

Desde Núñez también se evaluó la posibilidad de incluirlo en negociaciones con San Lorenzo por Jhohan Romaña, pero esa alternativa quedó descartada rápidamente. Con el acuerdo avanzado, todo indica que Boselli viajará al Viejo Continente este lunes 12 de enero para cerrar los últimos detalles.

Una operación que deja pérdidas en River

El traspaso está prácticamente cerrado: River venderá el 50% del pase de Boselli por 1,5 millones de euros. La cifra refleja una pérdida económica para el club, que en su momento había desembolsado cerca de 3,8 millones de dólares para asegurarse al defensor.

Más allá del resultado financiero, la salida expone una realidad habitual en el mercado de pases: apuestas que no logran consolidarse por contexto, competencia interna o decisiones tácticas.

Con el correr del semestre, la situación del central derecho se volvió evidente. La falta de continuidad y las pocas oportunidades en cancha marcaron su destino. De cara a la temporada 2026, Gallardo fue directo: el zaguero arrancaría varios escalones atrás en la competencia interna.

Ese mensaje terminó de definir el panorama. En un River exigente, donde el margen de espera es mínimo, el defensor entendió que el escenario no era favorable y que lo mejor era buscar una salida en este mercado de pases.

Los números de Boselli con la camiseta de River

Boselli llegó a River Plate durante la gestión de Martín Demichelis. Su participación fue intermitente desde el inicio y nunca logró continuidad sostenida.

Tras el regreso del "Muñeco" en agosto de 2024, fue cedido a Estudiantes hasta junio de 2025. Luego de la repesca, su segundo paso por Núñez fue breve. En total, disputó 19 partidos oficiales, convirtió un gol y aportó una asistencia. Junto a Paulo Díaz, integraba la lista de jugadores prescindibles del plantel, lo que terminó de sellar su salida del club.