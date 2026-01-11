¿El cuarto refuerzo? La tentadora oferta de River a Vélez por Carrizo

Las charlas comenzaron el jueves por la noche y avanzan a grandes pasos

El mercado de pases de River Plate en 2026 es uno de los mejores de los clubes denominados grandes, debido a que se encuentra puliendo detalles para cerrar un importante acuerdo con Vélez para adquirir la ficha de Maher Carrizo. De esta manera, Marcelo Gallardo está cerca de sumar a su cuarta incorporación pero no será la última.

Después de que Santino Andino le comunicara de manera formal a Stéfano Di Carlo que su intención es jugar en Grecia, el "Millonario" avanzó oficialmente para quedarse con la ficha del delantero del "Fortín". Una de las revelaciones del fútbol argentino. Al principio se había mencionado una sociedad con el Manchester City pero pareciera que las charlas se están produciendo de club a club sin la participación de agentes externos.

River podría llegar a colocar 9 millones de dólares por el 50%.

"La oferta de formal de River por Maher Carrizo es de 9 millones de dólares por el 50% de la ficha. Desde el Fortín están dispuestos a aceptarla. Aunque la comisión directiva busca incluir bonos si el jugador no es vendido en determinado plazo", expresó el periodista Martín Etchverry en su cuenta de X (ex Twtiter). Las charlas comenzaron en la noche del jueves y avanzaron de gran manera durante el viernes.

Lo particular de esta negociación es que el delantero adelantó que le gustaría continuar con su carrera en Europa, pero sabe que la propuesta del "Millonario" es bastante atractiva y es por ello que se va a tomar un pequeño tiempo par analizarla. Otro elemento que es necesario destacar es que el Fortín necesita vender porque caso contrario no podrá realizar las contrataciones que Guillermo Barros Schelotto solicite.

“Vélez, en principio, no va a incorporar a absolutamente nadie, salvo que se vaya algún jugador muy puntual, Necesitamos que los chicos del club vuelvan a jugar, que los que hoy no están teniendo minutos puedan empezar a tenerlos”, expresó Fabián Berlanga, presidente del Fortín, en charla con Radio La Red (AM 910). Una declaración que quedó obsoleta, debido a que el paso de las horas expuso que el club puede recibir una importante cantidad de dólares que podrían modificar la postura tomada.

Por otro lado, se menciona que Vélez podría aceptar reducir la cantidad de dinero a recibir por parte de River en caso de que la operación cuente con la presencia de dos jugadores. No son los que el "Millonario" quiera ofrecer, ya que el cuerpo técnico de Guillermo Schelotto se encuentra interesado en Matías Galarza y Tomás Galván. Este último estaba a préstamo, pero Marcelo Gallardo pidió que se quede en el plantel y lo sumó a la pretemporada para tratar de explotar las habilidades que mostró durante la temporada 2025.

En tanto que el caso del volante paraguayo es bastante complicado. Esto es producto de que arrancará la temporada como suplente, pero River rechazó dos propuestas que recibió desde Brasil para desprenderse de su ficha. Hay que recordar que llegó en el mercado invernal del 2025. Sin embargo, los hinchas ya le "soltaron" la mano porque entienden que no reúne condiciones necesarias para defender la camiseta.