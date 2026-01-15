La falta de respeto a Franco Mastantuono en la TV de España: "Inteligencia Artificial"

La falta de respeto a Mastantuono en la TV de España: "Inteligencia Artificial"

Franco Mastantuono sufrió un nuevo golpazo con la camiseta de Real Madrid en las últimas horas y fue la eliminación de la Copa del Rey a manos del Albacete. La derrota por 3 a 2 sobre la hora por los octavos de final, en un partido en el que el crack surgido de River Plate marcó un gol, significó otro revés que se dio tan sólo unos días después de la caída en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona. El oriundo de Azul fue víctima de varias críticas, pero puntualmente de una falta de respeto en la televisión de dicho país europeo.

Quien fulminó abiertamente al extremo que sueña con jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina de Lionel Scaloni fue Tomás Roncero, periodista del ciclo El Chiringuito, que no perdonó al argentino. El animador del mencionado programa analizó lo que fue el encuentro y apuntó tanto contra el atacante como también destrozó al turco Arda Güler. Cabe destacar que ambos perdieron lugar como titulares con Xabi Alonso -quien dejó su cargo de DT tras perder con el "Blaugrana"- y estuvieron desde el arranque en esta ocasión con Álvaro Arbeloa al mando.

Un periodista del Chiringuito destrozó a Mastantuono: "Los highlights de River"

"¿Tu has visto a Güler y Mastantuono? Que tienen la oportunidad de decir 'aquí estoy'. Eran suplentes con Xabi Alonso. Yo no he visto a Güller hacer nada de rebeldía, no tira ni los córners. Y Mastantuono, que ha metido un gol, chaval. Pero en la segunda parte... yo he visto los highlights del River Plate y empiezo a pensar que lo ha hecho la Inteligencia Artificial, porque en esos highlights se iba de todos, era el mejor y hoy la ha tirado 5 metros por encima", lanzó Roncero en el ciclo televisivo de fútbol acerca del rendimiento del crack con pasado en el "Millonario". Cabe destacar que hace muy poco volvió a las canchas después de una lesión y volvió a tener rodaje, aunque muy pocos minutos en cancha.

Las estadísticas a las que hace referencia son las que lo llevaron a que se concrete su traspaso a Real Madrid en junio del 2025 por 63.2 millones de euros, luego de brillar con la "Banda". De hecho, en el club de Núñez no sólo debutó de la mano de Martín Demichelis en enero del 2024, sino que también marcó 10 goles y brindó 7 asistencias en 64 partidos siendo también campeón de la Supercopa Argentina -fue suplente y no ingresó- en el mencionado año. Uno de sus gritos más recordados fue contra Boca Juniors el domingo 27 de abril del 2025 en la victoria del elenco local por 2 a 1 en el Estadio Más Monumental con un tiro libre que quedó para el recuerdo.

Franco Mastantuono marcó dos goles con el Real Madrid desde su traspaso desde River

Los números de Mastantuono en Real Madrid