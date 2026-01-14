Video: el gol de Franco Mastantuono para el Real Madrid en la Copa del Rey

El ex River puso el 1 a 1 parcial sobre el final del primer tiempo en el duelo entre Real Madrid y Albacete por la Copa del Rey.

Franco Mastatuono anotó su segundo gol con la camiseta del Real Madrid desde su llegada en agosto del año pasado: el volante de la Selección Argentina surgido en River Plate aprovechó un rebote tras un córner a favor y, sobre el cierre del primer tiempo, convirtió el empate parcial del 'Merengue' frente al Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey. El conjunto que dirige técnicamente Álvaro Arbeloa, quien esta semana reemplazó en el cargo a Xabi Alonso, sufrió durante los primeros 45 minutos y se encontró con una igualdad poco merecida gracias al joven argentino.

Después de una semana revuelta por la dura derrota en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona y el cambio de DT, el cuadro madrileño busca una victoria que no solo lo meta entre los mejores ocho del certamen, sino que además le permita dar vuelta la página en este complicado presente. En este contexto, Mastantuono, habitual suplente en los últimos partidos, tuvo la chance de ser titular por la ausencia de varias figuras ofensivas del plantel como Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Brahim Díaz.

¿Cuándo juegan Real Madrid y Albacete?

Real Madrid y Albacete se enfrentan este miércoles 14 de enero a las 17 de Argentina en el Estadio Carlos Belmonte. El partido es transmitido por Flow Sports y corresponde a los octavos de final de la Copa del Rey.

El Real Madrid llega en medio de una profunda crisis institucional tras la destitución fulminante de Xabi Alonso. El técnico vasco pagó con su puesto la derrota 3-2 en la final de la Supercopa ante Barcelona el pasado 11 de enero, donde Raphinha marcó un doblete y el equipo merengue se quedó sin respuestas. En sus últimos nueve partidos, el Madrid apenas ganó tres veces y cayó ante Liverpool, Rayo Vallecano, Elche, Girona, Celta y Manchester City.

Las estadísticas de Mastantuono en Real Madrid

18 partidos oficiales.

2 goles.

1 asistencia.

3 amonestaciones.

Ninguna expulsión.

Sin títulos obtenidos.

Real Madrid vs. Albacete: ficha técnica

Torneo: Copa del Rey 2025-2026 (octavos de final).

Copa del Rey 2025-2026 (octavos de final). Fecha: Miércoles 14 de enero de 2026.

Miércoles 14 de enero de 2026. Horario: 17 (hora de Argentina).

17 (hora de Argentina). Estadio: Carlos Belmonte, Albacete, España.

Carlos Belmonte, Albacete, España. Transmisión: Flow Sports.

Noticia en desarrollo.