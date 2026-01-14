Real Madrid vs. Albacete por la Copa del Rey: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Real Madrid enfrenta su primer partido tras el terremoto del lunes, cuando el club decidió destituir a Xabi Alonso después de perder la final de la Supercopa ante el Barcelona. Ahora Álvaro Arbeloa debutará como entrenador interino ante un Albacete de Segunda División que busca dar la sorpresa en el Carlos Belmonte.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Real Madrid y Albacete, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Real Madrid y Albacete?

Real Madrid y Albacete se enfrentan este miércoles 14 de enero a las 17 horas de Argentina en el Estadio Carlos Belmonte. El partido será transmitido por Flow Sports y corresponde a los octavos de final de la Copa del Rey.

El Real Madrid llega en medio de una profunda crisis institucional tras la destitución fulminante de Xabi Alonso. El técnico vasco pagó con su puesto la derrota 3-2 en la final de la Supercopa ante Barcelona el pasado 11 de enero, donde Raphinha marcó un doblete y el equipo merengue se quedó sin respuestas. En sus últimos nueve partidos, el Madrid apenas ganó tres veces y cayó ante Liverpool, Rayo Vallecano, Elche, Girona, Celta y Manchester City.

Álvaro Arbeloa, quien dirigía al Castilla desde junio de 2025, asumió como interino y debutará este miércoles en un partido bisagra. El exlateral derecho y campeón del mundo con España tendrá la misión de recomponer anímicamente a un plantel golpeado, en un encuentro donde el Madrid es amplio favorito pero no puede darse el lujo de caer eliminado ante un rival de categoría inferior.

El panorama en el plantel es complejo. Éder Militão sigue recuperándose de una lesión de tendones y no estará disponible, mientras que Trent Alexander-Arnold se perdió la final de la Supercopa por una lesión de tobillo y tampoco jugará contra Albacete. Antonio Rüdiger presenta molestias físicas y es duda, al igual que Federico Valverde, quien finalizó el clásico con problemas musculares. Brahim Díaz está con Marruecos disputando la Copa Africana.

Una buena noticia para Arbeloa es la presencia de Franco Mastantuono. El volante se había perdido gran parte de los últimos dos meses por una pubalgia que lo marginó desde principios de noviembre, pero logró regresar a mediados de diciembre ante Alavés y también ingresó en la final de la Supercopa contra Barcelona, entrando al minuto 37 del segundo tiempo cuando el partido ya estaba 3-2. Arbeloa podría darle mayor protagonismo en este encuentro ante los rumores de salida a préstamo.

Del otro lado, el Albacete transita un momento muy complicado en Segunda División. El equipo manchego suma apenas cuatro puntos de los últimos 18 posibles, con una única victoria y un empate en los últimos seis partidos. La derrota ante Leganés el fin de semana pasado comprimió aún más la tabla, y Albacete marcha decimocuarto con 22 unidades, peligrosamente cerca de la zona de descenso.

El conjunto dirigido por Rubén Torrecilla es el equipo más goleado de la categoría, y su momento defensivo es preocupante. Sin embargo, la Copa del Rey le brinda una oportunidad histórica: si logra eliminar al Madrid, alcanzaría por primera vez los cuartos de final desde 1994-95, cuando llegó nada menos que a semifinales. Además, buscarán su primera victoria ante los blancos tras 14 enfrentamientos sin ganar.

El historial favorece ampliamente al Real Madrid. En 14 cruces entre ambos, el conjunto merengue nunca perdió, con 13 victorias y un empate. El último antecedente data de abril de 2005, cuando el Madrid ganó 2-1. En Copa del Rey específicamente, los blancos siempre pasaron de ronda cuando enfrentaron a Albacete. El contexto actual, sin embargo, genera dudas sobre un equipo madrileño golpeado anímicamente.

Formaciones probables de Real Madrid y Albacete

Albacete: Tomás Vaclík; Álvaro Rodríguez, Cristian Glauder, Juan María Alcedo, Julio Alonso; Juanma García, Riki Rodríguez, Lander Olaetxea, Fidel Chaves; Alberto Quiles, Higinio Marín. DT: Rubén Torrecilla.

Real Madrid: Andriy Lunin; Dani Carvajal, David Alaba, Diego Carreras, Fran García; Dani Ceballos, Thiago Pitarch, Franco Mastantuono; Arda Güler, Gonzalo García, Rodrygo. DT: Álvaro Arbeloa.

Álvaro Arbeloa planteará un esquema 4-3-3 con varias caras nuevas respecto a la final de la Supercopa. Con las bajas de Militão, Alexander-Arnold, y las dudas de Rüdiger y Valverde, el técnico recurrirá a futbolistas del Castilla para completar el once. Franco Mastantuono sería titular en el mediocampo junto a Dani Ceballos y Arda Güler, mientras que en ataque Rodrygo sería el único titular habitual acompañado de jugadores jóvenes.

La defensa contaría con Andriy Lunin en el arco, Dani Carvajal en el lateral derecho, David Alaba como central, junto a Diego Carreras, y Fran García en el lateral izquierdo. Thiago Pitarch, mediocampista de 18 años, podría debutar en el primer equipo según las previsiones de medios españoles. Este partido será una prueba de fuego para Arbeloa en su estreno como DT del primer equipo.

Albacete saldrá con un 4-4-2 defensivo buscando cerrar espacios y jugar al contragolpe. Rubén Torrecilla apostará por la solidez en el fondo ante un rival de jerarquía superior, aunque la estadística de ser el equipo más goleado de Segunda División no juega a su favor. El técnico necesita que sus delanteros aprovechen cualquier oportunidad que se presente, en un partido donde Albacete no tiene nada que perder y todo por ganar.

Real Madrid vs. Albacete: ficha técnica