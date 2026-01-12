Impacto mundial: Xabi Alonso no es más el DT de Real Madrid y ya tiene reemplazante

Álvaro Arbeloa, ganador de ocho títulos con el Real Madrid, será el nuevo DT del equipo tras la salida de Xabi Alonso.

Este lunes 12 de enero del 2026, Real Madrid anunció de forma inesperada el final del ciclo de Xabi Alonso como entrenador, menos de 24 horas después de la dura derrota frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España por 3 a 2. El estratega español dejó su cargo al frente del primer equipo "de común acuerdo" con la institución, según expresaron a través de un comunicado en redes sociales. "Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", sentencia el texto.

Apenas minutos después, el 'Merengue' también confirmó que ya tiene reemplazante para el ex volante central y es Álvaro Arbeloa, otro ex jugador con paso por el club madrileño que desde junio de 2025 se desempeña como entrenador del Real Madrid Castilla, conjunto con el que disputó 23 encuentros con una efectividad del 56.5% (ganó 12, empató tres y perdió ocho). Aún no se confirmó de manera oficial si asume como interino o si se hará cargo del plantel hasta que finalice la temporada.

El presente del equipo está lejos de ser el deseado por los hinchas: en La Liga de España marcha segundo, cuatro unidades atrás del conjunto culé que es el líder del certamen. Además, está séptimo en la fase regular de la Champions League, a tan solo un punto de caer a puestos de playoffs para meterse a los octavos de final. Este próximo miércoles 14 de enero a partir de las 17 horas en Argentina jugará contra Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey, un partido clave para remontar la adversa situación que está atravesando actualmente.

El comunicado con el que Real Madrid anunció el final de Xabi Alonso como DT

El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa.

Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas.

La derrota del Real Madrid frente al Barcelona por 3 a 2 en la final de la Supercopa de España disparó la salida del entrenador Xabi Alonso de su cargo.

Arbeloa será el reemplazante de Xabi Alonso en Real Madrid: el comunicado

El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo.

Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025.

Como jugador, Álvaro Arbeloa formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia. Defendió nuestra camiseta entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales. Durante ese tiempo ganó 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España.

Con la selección española, Álvaro Arbeloa también formó parte de una época histórica, en la que ganó el Mundial de 2010 en Sudáfrica y 2 Eurocopas (2008 y 2012). Fue 56 veces internacional.