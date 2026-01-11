Barcelona le ganó al Real Madrid y se consagró campeón de la Supercopa de España

El conjunto culé se consagró campeón de la competición, al igual que en 2024, tras vencer por 3 a 2 al Real Madrid.

Barcelona se consagró nuevamente campeón de la Supercopa de España 2026 al derrotar al Real Madrid por 3 a 2 en Yeddah, Arabia Saudita. El conjunto culé se impuso gracias a los tantos de Robert Lewandowski y Raphinha, gran figura del encuentro, por duplicado; el 'Merengue' había alcanzado la igualdad por Vinicius Jr. luego de una gran acción individual y por Gonzalo García sobre el cierre de la primera mitad. Con este título, el 'Barça' se consolidó como el máximo ganador de la competición con 16 trofeos y amplió su diferencia frente a su clásico rival que quedó en 13.

El ex River Franco Mastantuono ingresó desde el banco de suplentes a los 38 minutos del segundo tiempo en lugar de Vinicius, mientras que el neerlandés Frenkie de Jong se fue expulsado apenas comenzado el tiempo de descuento por una dura falta sobre el francés Kylian Mbappé. El Barcelona continúa así con su gran presente: actualmente, está en la cima de La Liga de España con 49 puntos, a cuatro del escolta Real Madrid y obtuvo por segunda vez consecutiva el título luego del triunfo ante el elenco de la capital española por 5 a 2 en 2025.

El resumen de la victoria del Barcelona ante Real Madrid por la Supercopa de España

La primera parte tuvo un desenlace frenético: tres goles en tiempo de descuento que derivó en la igualdad en el resultado al descanso, pese a que el cuadro catalán supo dominar el balón durante gran parte del periodo. Los azulgranas no podían trasladar la superioridad en la posesión al marcador hasta los 36 minutos cuando apareció Raphinha, delantero brasileño de 29 años, quien tuvo revancha ante Thibaut Courtois luego de desperdiciar una clara oportunidad y esta vez no perdonó.

Cuando parecía que sería el “Barca” quien se iría al entretiempo en ventaja, apareció su compatriota Vinicius Junior con una desequilibrante jugada tras dejar dos rivales en el camino y definir con gran categoría. En la siguiente acción, Robert Lewandowski demostró su gran categoría. El experimentado delantero polaco fue habilitado por Pedri y disparó sutilmente por encima del guardameta belga para poner el 2 a 1 para los comandados por Hans-Dieter Flick.

Con el tiempo de descuento ya superado, el árbitro José Luis Munuera Montero permitió que el Real Madrid ejecute el córner que terminó en la igualdad de los blancos. Gonzalo García aprovechó el rebote y anotó el 2 a 2.

La segunda parte comenzó con ocasiones para ambos elencos, pero fue nuevamente el Barcelona quien golpeó primero de la mano de Raphinha. Con algo de fortuna, el ex Leeds United de Inglaterra disparó desde el borde del área, el balón sufrió un desvío en Raul Asencio y engañó Courtois.

Cómo quedó el palmarés de la Supercopa de España tras el título del Barcelona

Barcelona (16): 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023, 2025, 2026. Real Madrid (13): 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024. Athletic Club (3): 1984, 2015, 2021. Deportivo La Coruña (3): 1995, 2000, 2002. Atlético de Madrid (2): 1985, 2014. Valencia (1): 1999. Sevilla (1): 2007. Real Zaragoza (1): 2004. Mallorca (1): 1998. Real Sociedad (1): 1982.

