Barcelona vs. Real Madrid por la Supercopa de España: hora, TV en vivo y streaming online

El clásico vuelve a escena este domingo con el título de la Supercopa de España 2026 en juego. Barcelona llega a la final tras arrasar 5-0 al Athletic Club en semifinales, exhibiendo su mejor versión bajo la conducción de Hansi Flick. Los Culés encadenan nueve victorias consecutivas y lucen como el equipo a vencer. Real Madrid, por su parte, clasificó con más sufrimiento de la mano de Xabi Alonso: venció 2-1 al Atlético de Madrid, pero arrastra serias dudas defensivas de cara al duelo decisivo.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Barcelona y Real Madrid, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Barcelona y Real Madrid?

El clásico por la Supercopa de España se disputa este domingo 11 de enero a partir de las 16 horas de Argentina. El escenario será el King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, con el arbitraje del español José Luis Munuera. La transmisión estará disponible a través de Flow Sports y Movistar Eventos en Argentina.

Barcelona transita la temporada con un nivel futbolístico apabullante. Los Blaugranas acumulan nueve triunfos en fila y llegan a la final después de golear 5-0 al Athletic en semifinales. Raphinha fue la gran figura con un hat-trick que dejó sin respuestas a los vascos. El equipo de Flick funciona como una maquinaria bien aceitada: Lamine Yamal genera desequilibrio por la banda derecha, Robert Lewandowski sigue siendo una garantía en el área, y Pedri junto a Frenkie de Jong le dan pausa y criterio en el mediocampo.

Las bajas azulgranas son puntuales. Gavi continúa recuperándose de su grave lesión, mientras que Andreas Christensen estará fuera por más de seis meses tras romperse el ligamento cruzado. João Cancelo no podrá ser inscripto hasta que reinicie LaLiga. La buena noticia es el regreso de Ronald Araújo, quien estuvo ausente más de un mes por motivos personales y vuelve a estar disponible para Flick.

Real Madrid enfrenta este clásico con más interrogantes que certezas. El equipo de Xabi Alonso sufrió más de la cuenta ante el Atlético y solo pudo clasificar gracias a un 2-1 que pudo ser más ajustado. La situación defensiva preocupa en el seno merengue: Antonio Rüdiger jugó la semifinal con molestias en la rodilla y su participación en la final es dudosa. Si no llega, la línea de fondo quedaría conformada por jugadores improvisados o futbolistas que no están al cien por ciento físicamente.

Éder Militão ya está descartado tras sufrir una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Kylian Mbappé viajó a Arabia Saudita pero su presencia también es incierta: se perdió la semifinal por un problema en la rodilla derecha y aunque está en la convocatoria, su titularidad es una incógnita. Si juega, será con lo justo y sin el ritmo ideal de competencia. Brahim Díaz es otro ausente, ya que está con Marruecos disputando la Copa Africana de Naciones.

El historial reciente favorece al Barcelona. En el último clásico por LaLiga, los Culés se impusieron de manera contundente en el Santiago Bernabéu. Esta vez, ambos equipos se juegan el primer título de la temporada en una sede neutral. La diferencia de forma física y futbolística parece inclinarse del lado azulgrana, aunque el Real Madrid siempre tiene la capacidad de crecer en las finales y encontrar recursos cuando más se lo necesita.

Formaciones probables de Barcelona y Real Madrid

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Ferran Torres. DT: Hansi Flick

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García y Vinicius Jr. DT: Xabi Alonso

Barcelona vs. Real Madrid: ficha técnica