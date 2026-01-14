AFA tomó una fuerte decisión para el fútbol argentino con respecto a las sanciones del 2025

La AFA cambió de rumbo en el fútbol argentino: no habrá amnistía para sancionados y Estudiantes de La Plata será uno de los clubes más afectados.

A días del inicio formal de la temporada, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) adoptó una determinación que sacude al fútbol argentino y afecta de lleno a varios equipos, pero de forma particular a Estudiantes de La Plata. Por primera vez en varios años, no habrá amnistía para los futbolistas suspendidos, lo que obligará a numerosos jugadores a cumplir sanciones desde la primera fecha oficial.

A diferencia de lo ocurrido en las temporadas 2023, 2024 y 2025, la AFA decidió no conceder amnistía a los jugadores que finalizaron el año pasado con suspensiones pendientes. La medida, confirmada a pocos días del comienzo de la competencia oficial, marca un giro en la política disciplinaria del fútbol argentino.

En consecuencia, todos aquellos futbolistas que llegaron al límite de tarjetas amarillas, fueron expulsados o recibieron sanciones del Tribunal de Disciplina deberán cumplirlas desde el inicio de los torneos. La decisión fue adoptada por la entidad que preside Claudio Tapia y se mantendrá vigente desde el arranque de la Copa Argentina, certamen que abrirá la temporada.

Estudiantes de La Plata, el club más afectado por la decisión

Entre los equipos más perjudicados aparece Estudiantes, que deberá afrontar el comienzo del año con múltiples bajas sensibles. El conjunto platense arrastra sanciones derivadas del polémico episodio del “pasillo de espaldas” frente a Rosario Central, que fue duramente castigado por el Tribunal de Disciplina.

Por este motivo, Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Martín Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain deberán cumplir dos fechas de suspensión y se perderán los primeros compromisos oficiales del Pincha. La ausencia de tantos nombres importantes representa un serio condicionante deportivo para el arranque de la temporada.

Un cambio que rompe con una práctica habitual

En los últimos años, la AFA había implementado la amnistía como una medida previa al inicio de cada campeonato, lo que permitía “limpiar” sanciones menores y arrancar los torneos sin arrastres disciplinarios. Sin embargo, en este 2026 el escenario cambió por completo.

A apenas cuatro días del comienzo formal de la competencia, la confirmación de que no habrá indulto sorprendió a dirigentes, cuerpos técnicos y futbolistas. La decisión busca reforzar el peso del reglamento y enviar un mensaje claro en materia de conducta y disciplina dentro del fútbol argentino.

Otros jugadores y entrenadores que deberán cumplir sanciones

Más allá del "Pincha" la determinación de la AFA impacta en varios clubes de Primera División. Uno de los casos es el de Ignacio Malcorra, quien fue expulsado cuando jugaba en Rosario Central y recibió dos fechas de suspensión. Tras cumplir una ante Estudiantes, y luego de la eliminación del "Canalla", deberá perderse el debut oficial con Independiente. Rodrigo Fernández Cedrés también deberá cumplir sanción.

La lista continúa con César Ibáñez y Frank Darío Kudelka en Huracán; Ricardo “Ruso” Zielinski en Belgrano; Ramón Arias en Tigre; Agustín Bouzat y Guillermo Barros Schelotto en Vélez; y Jhohan Romaña junto a Nery Domínguez en San Lorenzo, aunque este último continuará su carrera en Central Córdoba de Rosario.

El impacto también alcanza a la Copa Argentina

La Copa Argentina, que abrirá el calendario oficial, tampoco queda al margen de la medida. Por los incidentes ocurridos en la final frente a Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia deberá afrontar sanciones importantes.

Franco Amarfil, Alejo Osella y Matías Fernández deberán cumplir sus fechas de suspensión fuera de las canchas, al igual que el entrenador Alfredo Berti. Estas ausencias condicionarán el armado del equipo mendocino en una competencia que suele ser clave para el desarrollo de la temporada.

Una señal fuerte de la AFA para el fútbol argentino

La decisión de no otorgar amnistía representa una señal contundente de la AFA hacia todo el fútbol argentino. El mensaje apunta a reforzar el cumplimiento de las normas y evitar que las sanciones pierdan peso con el paso de los torneos.

Para clubes como Estudiantes de La Plata, el impacto es inmediato y deportivo: comenzar el año sin gran parte del plantel obliga a rearmar estrategias y asumir riesgos. Para el resto, la medida funciona como advertencia de cara a la conducta dentro y fuera del campo de juego.

Con el inicio de la temporada a la vuelta de la esquina, el fútbol argentino arranca el año con un cambio de reglas no escrito, pero sí determinante, que promete generar debate y marcar un antes y un después en la política disciplinaria de la AFA.