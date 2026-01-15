Los millones de dólares que River recibiría en el mercado de pases por un jugador que dejó ir

River Plate sigue atento al mercado de pases: una transferencia de Rodrigo Villagra podría dejarle millones al club tras su salida en la era Gallardo.

El mercado de pases vuelve a poner a River Plate en el centro de la escena, esta vez por una operación que se gestó lejos del Estadio Monumental. Rodrigo Villagra, uno de los refuerzos más caros del ciclo de Marcelo Gallardo, está cerca de cambiar de club nuevamente y esa negociación podría representar un ingreso millonario para el club de Núñez, que aún conserva un porcentaje clave de su ficha.

La carrera de Villagra suma un nuevo capítulo marcado por los vaivenes de su presente. El mediocampista central, por quien River invirtió más de 10 millones de dólares y que nunca terminó de afianzarse allí, se encuentra a un paso de dejar el CSKA Moscú de Rusia para continuar su carrera en Internacional de Porto Alegre.

La operación es seguida de cerca por el "Millo" no sólo por lo simbólico de la salida de un futbolista que fue apuesta fuerte del cuerpo técnico de Gallardo, sino también por el impacto económico que podría tener en las arcas del club.

Cuánto dinero recibiría River por el pase de Villagra a Inter

El punto clave del acuerdo es que River aún conserva el 50% de los derechos económicos del mediocampista. Según las negociaciones en curso, el pase se estructuraría como un préstamo hasta diciembre, con una opción de compra de 4,6 millones de dólares por la totalidad de la ficha.

En caso de que Internacional ejecute esa cláusula, River percibiría 2,3 millones de dólares, una cifra nada despreciable teniendo en cuenta que el volante ya no forma parte del proyecto deportivo y que su salida definitiva permitiría cerrar una etapa compleja desde lo futbolístico y financiero.

Villagra está a un paso de seguir su carrera en Brasil.

Una salida marcada por conflictos y falta de continuidad

El presente del surgido en Rosario Central dista mucho de las expectativas que generó cuando llegó al fútbol argentino como una de las grandes promesas de su puesto. Tras su salida del conjunto de Núñez, su carrera se vio afectada por una serie de circunstancias adversas.

En 2025, el jugador atravesó un período atípico, entrenándose en soledad durante varias semanas luego de que se frustrara una transferencia vinculada al empresario Foster Gillett. Esa situación obligó a River a negociar contrarreloj con el CSKA para destrabar su salida y cerrar su traspaso al fútbol ruso.

La falta de ritmo competitivo, una lesión en la rodilla y el escaso rodaje previo conspiraron contra su adaptación en Moscú: apenas 11 partidos oficiales en más de seis meses, números muy lejos de lo esperado para un jugador que había llegado como refuerzo de jerarquía.

La chance de recalar en Internacional de Porto Alegre aparece como una posibilidad concreta de relanzamiento. El fútbol brasileño, más dinámico y con mayor continuidad competitiva, podría ofrecerle a Villagra el contexto ideal para recuperar sensaciones y volver a mostrarse en un nivel acorde a su proyección. Por eso, el volante ya dio el visto bueno a la operación y las negociaciones avanzaron con rapidez, a la espera de que se definan los últimos detalles contractuales.

Por qué Gallardo nunca logró potenciarlo en River

El mediocampista disputó 36 partidos oficiales con la camiseta del "Millonario", pero nunca terminó de consolidarse como titular indiscutido ni de justificar la fuerte inversión realizada. Si bien mostró condiciones físicas y tácticas, su rendimiento fue irregular y quedó eclipsado por otros mediocampistas que se adaptaron mejor a la exigencia del fútbol argentino. Con el paso del tiempo, el exfutbolista de Talleres de Córdoba fue perdiendo terreno y terminó siendo uno de los jugadores que el club decidió dejar ir en medio de un proceso de reestructuración.