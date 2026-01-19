Verano de lecturas: la cartelera de libros 2026

Para quienes están de vacaciones y ubican la reposera a la sombra con un libro en las manos; para quienes andan entre el vértigo de la ciudad y aprovechan el tiempo que tarda el subte en recorrer el trayecto hasta la oficina; para ellas y ellos que hacen de la lectura un hábito donde se encuentran las emociones con la realidad y la ficción con los sueños. Siempre es tiempo de leer. Y en verano, un poquito más. Desde el humor al tango, pasando por el fútbol, los riesgos de la inteligencia artificial y las historias del rock.

Una historia de la felicidad

Pedro Saborido

Editorial Planeta

Después de “Una historia del amor”, el histórico guionista de Diego Capusotto propone “Una historia de la felicidad”, un libro que recorre historias y recetas para llegar a un lugar. A un lugar que transita en la imaginación de Saborido. Y a un ritmo cargado de humor y de velocidad. Hay un mundo donde una remera del Che y otra de Evita y otra de Ringo Starr debaten sobre el deseo y el disfrute, y un oficial principal retirado reflexiona sobre Jorge Luis Borges, y una politóloga ofrece una clase de relajación corporal con conciencia histórica, y hay un cuarto rey mago reconocido por un club llamado ¡Biblia Perón!, y un estudio revela cómo los cantos de la hinchada de El Porvenir, en el sur del conurbano, diferencian conceptos con la precisión de un cirujano. Es un mundo probablemente feliz. Y es el mundo de este texto. Una cajita feliz que habla, y no trae hamburguesa, y tiene una capacidad de expresión aguda y elocuencia brillante es uno de los momentos claves de esta veintena de cuentos con la potente marca registrada del autor: la risa y las ideas, de la mano. El desfile de escenarios y personajes fuera de serie es incesante: de las habilidades de un personal trainer que enseña a soportar la felicidad de los demás a un parque de diversiones de suspensión de conciencia y una brigada de aviones que fumigan con culpa. Como siempre. Así es Una historia de la felicidad, el nuevo libro de Pedro Saborido.

40 conceptos clave sobre inteligencia artificial

Enrique Martín Rafael Caballero

Los Libros de la Catarata

El 30 de noviembre de 2022 ChatGPT se puso a disposición de los usuarios y a partir de ese día, los usuarios comenzaron a descubrir cuánto había avanzado la inteligencia artificial. Ya no era ciencia ficción, sino que algo tangible y de uso diario, que comenzó a automatizar gran cantidad de las tareas diarias. ¿El resultado? Un cambio radical en la estructura productiva en la que se basa la sociedad, un cambio muy veloz que genera ilusión, pero también vértigo y temor, porque todavía se desconoce cómo funciona realmente y qué utilidades tiene. A través de 40 nociones clave de la inteligencia artificial, este libro trata de dar una visión general de la evolución de la misma y explicar los principales fundamentos que subyacen en las inteligencias artificiales. Es importante mostrar lo que se esconde tras las bambalinas para desmitificar y contextualizar el funcionamiento de estas potentes herramientas y así convivir con ellas de la manera más sana posible. Rafael Caballero es ingeniero técnico en Informática y doctor en Ciencias Matemáticas, mientras que Enrique Martín es doctor en Ingeniería Informática.

La mamacoca

Libertad Demitrópulos

Marea Editorial

Una joya literaria cuya belleza recibió tardíamente el reconocimiento que merece, al igual que su autora y que ahora Marea Editorial reedita y propone en las librerías. La mamacoca había sido publicada de manera póstuma y escrita en 1994, pocos años antes de la muerte de Libertad Demitrópulos. Como en otras novelas de la escritora jujeña, un puñado de personajes memorables transitan el día a día en un escenario familiar y a la vez ajeno. El lugar elegido es “la frontera”, un espacio simbólico que evoca los límites del Norte de la Argentina con Bolivia, Paraguay y Brasil. El tiempo es preciso: la globalización neoliberal de los años noventa.

Un padre e hijo que ejercen el contrabando como un legado y un honor, una muchacha que lee novelas sentimentales y asesina prolijamente a todos sus amantes, un traficante de cocaína y de mujeres que negocia con la policía y el poder de turno, una monja alemana que organiza comunidades indígenas, una prostituta que cambia su rumbo y se une a causas altruistas. Todos estos personajes conviven en un marco económico-político complejo, entrelazado con la cultura y la tradición ancestral, con la mamacoca, con lo sagrado que habita en cada hoja, en cada árbol de la selva.

Viviendo el futuro

Fernando Samalea

Penguin Random House

Viviendo el futuro es la cuarta parte del relato en primera persona de uno de los bateristas claves en el recorrido de la historia del rock nacional. Samalea va desde el cumpleaños 70 de Charly García hasta hoy pasando por la interminable pandemia, en medio de aventuras internacionales con músicos como Bandalos Chinos, Benjamin Biolay y Ca7riel & Paco Amoroso. El autor nació en Buenos Aires el 24 de noviembre de 1963 y es músico desde niño, aunque también coqueteó con el fútbol, el dibujo, la arquitectura y la fotografía. Tiene once álbumes propios y cinco en colaboración con otros músicos. Con su bandoneón pudo actuar por Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Como baterista fue parte de Clap, Fricción y Metrópoli. Se define además como motociclista de carreteras, bartender ad honorem, fotógrafo aficionado y amante del ocio creativo. Un libro para leer con la cabeza sumergida en la apasionante historia que cuenta el rock de estas tierras.

El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos

Editorial Siruela

Nazareth Castellanos se asoma a la filosofía de Martin Heidegger y propone tres pilares fundamentales en los que se sustenta la experiencia humana: construir, habitar y pensar. El libro expone la huella que los ancestros y las relaciones personales han dejado en la construcción del propio cerebro, para luego adentrarse en la posibilidad de reconstruir la arquitectura neuronal mediante la voluntad, algo para lo que la respiración es una herramienta esencial, pues establece un puente entre el mundo exterior y el interior, entre lo que el ser humano es y lo que cree ser. Siguiendo el trazo anatómico que dejan cada inspiración y cada espiración en el cerebro, pueden definirse las bases neuronales del encuentro con uno mismo. En un ejercicio impecable, en el que aúna humanismo, ciencia y algunas de sus experiencias, la autora recoge diferentes técnicas de respiración para reforzar determinadas zonas del cerebro que nos ayudarán a preservar la salud mental; en esencia, a conseguir un acercamiento a la propia identidad a través de una experiencia amable.

La era del algoritmo

Julián Zícari - Martín Burgos (Compilación)

Ediciones Continente

El capitalismo digital está en todos lados: en el celular, en la fábrica, en la escuela, en las finanzas, en los cuerpos. Es un tema transversal que aparece en las discusiones y que se puede ver de forma utópica o de forma crítica; lo que no se puede es ignorarlo. La era del algoritmo apunta a realizar un análisis de los cambios y rupturas que estamos atravesando, quizás a veces sin percibirlo: desde la política a la economía, la cultura, la educación, el poder, las empresas y las diversas formas de la vida social. El desafío fue lograr reunir un equipo de investigadores especializados que tuvieran la misma preocupación por difundir una mirada crítica sobre las grandes tendencias de esta era del algoritmo , y hacerlo desde una perspectiva latinoamericana. El resultado es una compilación accesible para ingresar en los debates de una temática trascendente. Escriben Marina Adamini, Martín Burgos, Andrea Ferrera, Ezequiel Gatto, Andrés Imperioso, Yamila Eliana Juri, Adrián Negro, Analía Occhiuzzi, Marcela Pallero, Sofía Scasserra, Alejandro Sosa Dias, Irina Sternik, Pablo Vommaro y Julián Zícari.

El Diego en números

Diego del Santo

Ediciones Continente

Un libro más sobre Diego Maradona, para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos. En este trabajo, no hay opiniones personales, más allá de alguna que otra intervención casi decorativa y el párrafo anterior, como un dogma de fe. Para comprender la magnitud del fenómeno, el autor recurrió a material de época: se consultaron periódicos y revistas de toda la Argentina, pero también de Italia, España, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Venezuela, México, Perú, Paraguay y Colombia, y los libros de escritores de varias nacionalidades. Cada partido aquí citado, además, fue cotejado con los videos y documentales que estuvieron disponibles y se enviaron correos electrónicos para chequear la información que siguiera dudosa. Sin embargo, la idea de compilar estadísticamente la carrera de Diego Maradona, el último gran jugador previo a la era masiva de internet, no termina siendo suficiente para reflejar su magnitud: los títulos ganados en Napoli sumarán estrellas, pero no representarán la victoria del humilde del sur frente a los gigantes del norte; los goles a Inglaterra significarán muchísimos en la Copa Mundial, pero más en las lágrimas de los excombatientes de Malvinas. Información inédita, recuerdos, curiosidades, anécdotas, la esencia de un futbolista y de un ser humano en el campo de juego. Basta con cerrar los ojos y ver a Diego. Todos los partidos, todos los goles, todos los datos que siempre quisiste saber. Una recopilación estadística nunca antes vista sobre el mejor jugador de la historia

Las edades del tango

Sergio Pujol

Editorial Planeta

El tango es la invención más notable que la cultura rio|platense le brindó a la Argentina y al mundo entero. Hecha de música, baile y poesía, su historia conforma un relato poblado de figuras emblemáticas y sujetos anónimos; de acontecimientos artísticos y movimientos sociales. “Las artes del tango”, como las llamó el poeta Horacio Ferrer, encierran las claves históricas de un país hecho de criollos y europeos, de pampa y ciudad, de tradición y modernidad.

De Carlos Gardel a Mercedes Simone y de Aníbal Troilo a Astor Piazzolla, el tango avanzó al ritmo del país que lo engendró, en un permanente estado de disputa en torno a su identidad. A la vez sensual y sentimental, su arco temporal se extiende desde finales del siglo XIX hasta los albores del siglo XXI. Y más allá también.

Cuestionando la idea de que todo tango pasado fue mejor, Pujol deconstruye mitos y prejuicios, desafiando el relato nostálgico sobre la cultura popular rioplatense. En cada una de sus edades, el tango expresó de un modo particular la idiosincrasia porteña. Su desarrollo no fue lineal ni unívoco. La riqueza de su historia reciente, signada por artistas tan diversos como Bajofondo, Orquesta El Arranque, Lidia Borda, Orquesta Típica Fernández Fierro y Diego Schissi, prueba su vigencia y continuidad. Una atrapante narración sobre uno de los mayores patrimonios culturales de los argentinos.