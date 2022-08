Cuántos títulos ganó Lionel Messi con la Selección Argentina

Cuántos títulos ganó Lionel Messi con la Selección Argentina. El repaso de los trofeos obtenidos por "Leo" con "La Albiceleste" a lo largo de su carrera profesional.

Lionel Messi ha marcado una época en el fútbol mundial, aunque a lo largo de su trayectoria en la Selección Argentina se le ha negado la gloria en diversas oportunidades. Por lo tanto, vale la pena repasar cuántos títulos ganó con "La Albiceleste" en su carrera profesional.

Aunque el rendimiento de "Leo" tuvo muchos vaivenes con el correr del tiempo con esta camiseta, finalmente pudo dejar atrás los obstáculos iniciales para consagrarse con la Mayor. Además, el crack de PSG y ex Barcelona se alzó con otros logros muy valiosos con los combinados juveniles.

Cuántos títulos ganó Messi con la Selección Argentina

El Mundial Sub 20 de Holanda 2005

Con apenas 18 años cumplidos durante el torneo, "La Pulga" hizo su primera gran aparición en la escena internacional. Si bien había debutado en Barcelona en la Primera División en octubre de 2004, a mediados de 2005 marcó un antes y un después en su carrera en el territorio actualmente denominado Países Bajos.

La historia indica que el entrenador Francisco "Pancho" Ferraro lo había incluido en el banco de los suplentes en el debut, en el que "La Albiceleste" cayó por 1-0 contra Estados Unidos. Muy molesto por esta decisión, Julio Grondona, el entonces presidente de la AFA que estaba en Alemania con el Seleccionado Mayor que disputaba al mismo tiempo la Copa Confederaciones, se tomó un avión inesperadamente hacia Holanda.

De acuerdo con la revelación del periodista Ariel Senosiain en su libro Messi, el genio incompleto (2020), "Don Julio" tuvo un breve diálogo con el DT y le llamó la atención por haber enviado al banco a su jugador preferido. "Si no lo ponen, los que se van a volver rápido son ustedes", fueron las fuertes palabras del dirigente.

Ajustado en los números por la caída inicial y casi obligado a ganar los dos encuentros siguientes para seguir con vida en el certamen, Ferraro le hizo caso a Grondona y el resto es historia: el rosarino fue el máximo goleador (6 tantos) y fue elegido el mejor jugador del torneo. De hecho, anotó un doblete de penal en la final para derrotar 2-1 a Nigeria y conseguir así el primer trofeo de su vida con esta camiseta.

Los Juegos Olímpicos de Beijing 2008

Con el sub 23 reforzado por tres mayores, el zurdo también se consagró, en ese caso en Pekín. El delantero de 21 años hizo de todo para asistir sobre el final a aquel campeonato pese a que Barcelona no quería dejarlo salir. Molesto con el DT Josep Guardiola porque no le permitía abandonar la pretemporada del "Barsa" en Escocia e Italia, "La Pulga" le hizo saber al técnico que no estaba de acuerdo con su decisión más allá de que a Pep lo avalaba el reglamento oficial de la FIFA: los clubes no estaban obligados a ceder a sus futbolistas para los JJ. OO. porque no estaban organizados por dicha entidad.

Messi fue campeón de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 con la Selección Argentina.

Aunque el presidente "Culé" Joan Laporta se mantuvo inflexible en su postura para tener al atacante argentino en óptimas condiciones para el arranque de la campaña 2008-2009, Guardiola jugó a favor del rosarino, cedió y lo dejó viajar a China para disputar los que finalmente serían los únicos Juegos Olímpicos de su carrera. "A Messi siempre conviene tenerlo feliz, no sirve de nada verlo entrenarse con cara larga o de mala gana. Por eso lo dejé ir y fue una decisión acertada", reveló el DT catalán varios años más tarde.

"Lo vamos a esperar todo lo que se pueda", presionó en ese entonces DT nacional Sergio "El Checho" Batista desde Beijing. "Messi se tiene que plantar en Barcelona e ir con la Selección Argentina", opinó Diego Maradona a la distancia acerca del gran tema del fútbol mundial de la época. Ya instalado en el gigante asiático pocos días antes del estreno, "Leo" fue la frutilla del postre de un equipazo espectacular que contaba con otras estrellas como Juan Román Riquelme, Sergio "El Kun" Agüero, Ángel Di María, Javier Mascherano y Fernando Gago, por ejemplo.

Con dos goles y la asistencia a "Fideo" para el triunfo en la final por 1-0 ante Nigeria, Messi ganó la medalla de oro en los únicos Juegos Olímpicos en los que participó. Es, hasta ahora, la última vez que el fútbol argentino la logró.

La Copa América de Brasil 2021

Ya más cercana en el tiempo, se le dio a "Leo" la primera conquista con la Mayor luego de cuatro finales perdidas: dos de ellas por penales y una en el alargue. Desequilibrante y brillante en su rendimiento desde el inicio del torneo a excepción del último partido contra el local, el crack lideró a un equipo de Lionel Scaloni que luego sería bautizado afectuosamente por el público nacional como "La Scaloneta".

El astro de PSG fue el máximo goleador del campeonato con 4 gritos, fue elegido el mejor jugador del torneo y se sacó la espina de tantos años sin títulos con la Absoluta. Además, la definición fue para el recuerdo: con apenas 5 mil hinchas por Seleccionado debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus, Argentina derrotó a Brasil en el mítico Estadio "Maracaná" de Río de Janeiro por 1-0 con el golazo de Di María.

Durante todo el certamen, el plantel debió ir y venir desde el país vecino hacia la concentración en el predio de la AFA en Ezeiza y tuvo que estar 40 días sin poder ver a sus familiares por "la burbuja" sanitaria obligatoria impuesta por la FIFA debido al Covid-19. También fue la consagración de Emiliano "El Dibu" Martínez en el arco, la consolidación de Rodrigo De Paul como la gran figura del mediocampo, la reivindicación de "Fideo" con el público y la revancha de otros dos históricos: Nicolás Otamendi y "El Kun" Agüero, que se retiró cinco meses después a los 33 años por su arritmia cardíaca.

La Finalissima 2022 en Londres

Tras muchos años volvió a disputarse la "Euroamericana" o la "Supercopa", a partido único, entre los campeones vigentes de la Copa América (Argentina) y de la Eurocopa (Italia) de 2021. Más allá de que se le negó el gol, Messi brindó una asistencia y fue la gran figura de la cancha en el mítico estadio de Wembley en la goleada por 3-0 de "La Scaloneta" en la capital de Inglaterra. Los tantos fueron de Lautaro Martínez, Di María y Paulo Dybala.