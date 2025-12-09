Nunca Más: La Rioja conmemora el 77° aniversario de la Declaración de Derechos Humanos con un emotivo acto

El Gobierno de La Rioja realizará este miércoles 10 de diciembre el acto central por el 77° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en todo el territorio. La actividad se desarrollará a las 19.30 en el Salón “Coty Agost Carreño” del Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros, con la participación de autoridades provinciales, organismos de derechos humanos, artistas y representantes de la comunidad.

A través de la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Culturas, la jornada incluirá un bloque institucional y otro cultural. En primer lugar, se realizará la entrega de certificados a las y los ganadores del concurso “Palabras de Nuestra Memoria”, una iniciativa que promueve la reflexión y la expresión artística en torno a la memoria colectiva y la defensa de los derechos humanos. En ese marco, también se presentará el libro digital que reúne los microrrelatos y poesías seleccionadas en esta edición.

Como parte del cierre artístico, se presentará la “Cantata Riojana”, interpretada por el Coro Polifónico de la Provincia, propuesta que busca sumar una dimensión cultural y emotiva a la conmemoración.

Desde la organización se destacó que la actividad tiene como objetivo renovar el compromiso provincial con la promoción y defensa de los derechos humanos, en un contexto atravesado por discursos de odio, desinformación y diversas formas de vulneración de derechos. En ese sentido, se subrayó la importancia de sostener espacios de reflexión ciudadana, participación comunitaria y construcción de memoria colectiva.

Cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha que recuerda la aprobación de la Declaración Universal en 1948, instrumento que establece principios fundamentales vinculados a la dignidad humana, la igualdad y la justicia social. El acto de este miércoles se inscribe en esa línea, como parte de las políticas públicas provinciales orientadas a fortalecer una cultura de derechos.

Contra el Olvido: la serie que concientiza

Bajo la dirección de Ismael Fuentes Navarro, la conducción de Pano Navazo y en co-producción con el medio público LatePlay, la serie documental Contra el Olvido resalta la importancia de las políticas públicas de la memoria en los medios audiovisuales.

El proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja y el gobernador Ricardo Quintela; la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Delfor Brizuela y la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública, a cargo de Luz Santángelo Carrizo.

El rodaje se lleva a cabo en las instalaciones de Usina de Industrias, en el Parque Industrial de la capital de La Rioja. En cada capítulo se navega por los recuerdos y vivencias que fueron silenciados o no tuvieron lugar durante el proceso más oscuro de nuestra historia durante los años 1976 hasta 1983, a través de un relato visual cuidado, respetuoso y profundamente humano.

En un contexto donde los medios audiovisuales juegan un rol fundamental en la construcción de la memoria colectiva, Contra El Olvido propone no solo rescatar testimonios valiosos, sino también generar un espacio de reflexión y sensibilización, invitando a la audiencia a conectar con el pasado como pieza fundamental para la construcción del presente y el futuro.

En la serie se involucran más de 40 personas, tanto en producción, dirección, técnicos de cámara y sonido; más invitados y artistas riojanos y riojanas. Esto genera una circuito de trabajo dentro de la industria audiovisual provincial y regional. La primera temporada de esta serie, íntegramente producida en la provincia, se encuentra disponible de manera completa en la plataforma de LatePlay (lateplay.larioja.gob.ar), donde además se encuentra un gran catálogo de producciones riojanas.