Escapadas para hacer solo: 4 propuestas para salir un fin de semana largo cerca de Córdoba

Córdoba ofrece muchos destinos ideales para hacer una escapada de fin de semana largo, desconectarse de la rutina y explorar en solitario. Lo mejor es que no hay que viajar tanto para encontrar paisajes increíbles y tranquilidad.

Escapadas para hacer solo o sola: las 4 propuestas para un fin de semana largo cerca de Córdoba

El fin de semana largo es un momento clave para desconectar y reencontrarse con uno mismo. La inteligencia artificial de Google, Gemini, analizó los diferentes destinos cerca de Córdoba y compartió cuatro propuestas para las personas que buscan hacer una espada individual sin viajar tanto.

1. La Cumbrecita

La Cumbrecita, un pequeño pueblo peatonal de estilo centroeuropeo, es la elección perfecta para quienes buscan una experiencia de inmersión total en la tranquilidad. Al ser un espacio libre de vehículos (tenés que dejar el auto en el ingreso), su ritmo invita a la calma y a la apreciación del entorno.

El trekking es la actividad principal. Podés recorrer senderos muy bien señalizados hasta la Cascada Grande o el Cerro Wank, desde donde obtendrás vistas panorámicas inigualables de las Sierras Grandes. Estas caminatas son ideales para la meditación activa. También es un destino perfecto para relajarse, podés sentarte a la orilla del río, con un buen libro, disfrutando de la paz que solo un entorno natural y libre de ruidos motorizados puede ofrecer. Es un verdadero oasis de paz y un excelente lugar para el viaje de autoconocimiento.

Escapadas para hacer solo: 4 propuestas para salir un fin de semana largo cerca de Córdoba

A nivel gastronómico, además, se puede disfrutar de las casas de té y restaurantes que ofrecen repostería centroeuropea y platos regionales en un ambiente acogedor. Es un placer simple que eleva tu calidad de vida.

2. Capilla del Monte

Ubicada al pie del mítico Cerro Uritorco, Capilla del Monte atrae a quienes buscan una experiencia más profunda, ligada a la energía y el misterio. Es un punto de encuentro para el turismo esotérico y el ecoturismo, pero también un sitio con excelente infraestructura hotelera y de servicios.

Si estás en buena forma, el ascenso al cerro Uritoroco es un desafío personal gratificante. La experiencia de llegar a la cima y contemplar la inmensidad es transformadora y simboliza un verdadero logro personal. Además, se encuentra el Dique El Cajón donde se puede alquilar un kayak o visitarlo y quedarse a sus orillas para tener un momento de serenidad junto al agua. La vista de las sierras reflejadas es un espectáculo.

Escapadas para hacer solo: 4 propuestas para salir un fin de semana largo cerca de Córdoba

También, se puede recorrer el centro y realizar el icónico paseo con forma de zapato. Allí hay tiendas de artesanías, productos holísticos y librerías temáticas.

3. Villa General Belgrano

Si bien es famosa por el Oktoberfest, fuera de temporada de festivales Villa General Belgrano es un destino encantador para una escapada tranquila. Su arquitectura bávara, rodeada de sierras y arroyos, ofrece un ambiente sofisticado pero relajado, ideal para el turismo de escape.

Además, para un fin de semana largo podés armar tu propio circuito de degustación de cervezas artesanales, chocolates y dulces regionales. Es un deleite para los sentidos y una forma de apreciar la cultura local a tu propio ritmo.

Escapadas para hacer solo: 4 propuestas para salir un fin de semana largo cerca de Córdoba

En Villa General Belgrano se encuentra la Reserva Natural El Águila donde se puede realizar senderismo suave y visitar el Pozo Verde, un rincón natural de gran belleza. Es ideal para recorrer tranquilamente las calles, admirando las casas de estilo alpino y comprando productos regionales de alta calidad.

4. Traslasierra

Cruzando las Altas Cumbres por el imponente Camino de las Altas Cumbres, accedés al Valle de Traslasierra, una región de clima más seco, sol constante y un paisaje serrano más agreste. La combinación de Mina Clavero y Nono te da acceso a ríos cristalinos y mucha historia. Este viaje de exploración es ideal si buscás una dosis de aventura y relax a partes iguales.

Escapadas para hacer solo: 4 propuestas para salir un fin de semana largo cerca de Córdoba

Entre las diferentes actividades para hacer se encuentran los Túneles de Taninga, la travesía por ellos es una experiencia de asombro paisajístico. Además, se puede disfrutar de los balnearios del río Los Sauces y el río Chico. En Nono también se encuentra el Museo Rocsen: una visita obligada por su particular y vasta colección de objetos.

Quienes busquen un fin de semana de verdadero bienestar pueden acercarse a las Termas. El agua termal es un excelente recurso terapéutico para el cuerpo y la mente.