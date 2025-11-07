Cuesta $25.000: el tren que te lleva desde Buenos Aires hasta Córdoba, ideal para una escapada.

Un tren que parte desde la Ciudad de Buenos Aires y te deja en Córdoba, pasando por los paisajes rurales más lindos. Si estabas pensando en hacer una escapada pero no tenés auto, es una excelente alternativa mucho más económica que los micros de larga distancia.

Cómo es el tren que une Córdoba con Buenos Aires

Se trata del servicio perteneciente a la línea de trenes de larga distancia de Trenes Argentinos. Parte de la estación Retiro Mitre y te deja en la estación Córdoba Mitre, justo en el centro de la Ciudad de Córdoba. Antes de planificar el viaje, se aconseja que chequees en la web oficial de Trenes Argentinos si están funcionando o si están deshabilitados temporalmente por obras de renovación.

Estos trenes salen dos veces a la semana y el recorrido total tiene una duración estimada de 20 horas. A lo largo del recorrido, pasa por las estaciones Campana, Zárate, Baradero, Ramallo, San Nicolás, Rosario Sur, Correa, Cañada de Gómez, Armstrong, Marcos Juárez, Leones, Bell Ville y Villa María hasta llegar a la última, Córdoba.

Trenes de Buenos Aires a Córdoba: precios de los boletos, días y horarios de salida

Primera : $25.000.

Pullman : $30.000.

Camarote : $72.400.

Los menores de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje. Los menores de 3 años que no ocupan comodidades no abonan pasaje.

Los jubilados o personas pensionadas que presenten certificado de jubilación o recibo de sueldo podrán acceder a un descuento del 40% en todos los servicios de Larga Distancia.

Los pasajeros con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita presentando DNI y Certificado de Discapacidad vigente, ambos en original. Tiene el mismo derecho un acompañante en caso de que el certificado así lo indique.

Días y horarios: de Retiro a Córdoba

Sale de Retiro los jueves y domingos a las 15:45, llega a Córdoba a las 11:43 del día siguiente.

Días y horarios: de Córdoba a Retiro

Sale de Córdoba los viernes a las 21:13 y llega a Retiro a las 16:48 del día siguiente. También sale los días martes a las 17 y llega a Retiro a las 12:35 del día siguiente.

Qué hacer en Córdoba

Córdoba es una de las ciudades más lindas del país, adaptables para todos los gustos. Tiene la mezcla perfecta entre naturaleza, sierras y pueblos tranquilos con el entretenimiento de la ciudad. Si vas solamente a la Ciudad de Córdoba, además de los paseos por las sierras podés recorrer puntos históricos y culturales, como la Manzana Jesuítica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Ciudad de Córdoba.

También podés visitar la Catedral, el Cabildo y los museos que rodean la Plaza San Martín. Recorrer las calles de Nueva Córdoba y Güemes, llenas de ferias, bares y locales de diseño independiente, también es un excelente plan.

Si preferís un plan más conectado con la naturaleza, a pocos kilómetros del centro están el Parque Sarmiento, el Dique San Roque. Si pensás moverte, algunos de los pueblos de Córdoba más lindos para conocer son Calamuchita, La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Nono, Capilla del Monte, Alta Gracia, Mina Clavero, entre muchos otros.