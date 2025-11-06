Cuesta $1700: el tren que te lleva a una de las lagunas más lindas de Buenos Aires, ideal para una escapada en primavera.

Existe un tren que cuesta solamente $1700 y te lleva a conocer una de las lagunas más lindas del país. Buenos Aires está repleta de rincones por conocer e ideales para hacer una escapada de fin de semana al aire libre, especialmente durante la primavera.

Se trata del Tren Roca, que te lleva hasta la Laguna de Lobos. Se trata de un plan ideal para hacer un picnic en familia, en pareja, con amigos o bien en soledad, para disfrutar de un día de pura conexión con la naturaleza.

Cómo llegar a la Laguna de Lobos en tren desde la Ciudad de Buenos Aires

El Tren Roca para ir a Lobos se toma en la estación de Constitución. Se debe tomar el tren con destino a Ezeiza, y una vez allí, bajarse para combinar con el tren a Cañuelas. Una vez allí, combinar para llegar hasta la Laguna de Lobos.

Boletos desde Constitución hasta Ezeiza

Con SUBE: $450.

En efectivo: $900.

Boletos desde Ezeiza hasta Cañuelas

Alrededor de los mismos valores. En total de ambos pasajes, se estima alrededor de $1700. Los mismos están sujetos a cambios y se deben chequear en la web oficial de Trenes Argentinos.

Qué hacer el Lobos

Lobos es un lugar que combina naturaleza con calles tranquilas y silenciosas, plazas repletas de árboles y una gran oferta gastronómica, con diferentes bodegones y cafés para conocer.

Si te gusta la historia y la cultura, podés visitar la casa de Juan Domingo Perón, el Museo Pago de los Lobos y recorrer su antigua estación de tren. La Laguna de Lobos es el encanto del pueblo que no te podés perder, rodeada de vegetación y perfecta para hacer un picnic.

También es ideal para caminar, hacer un asado o pescar. Además, se pueden practicar actividades como paracaidismo. Si vas en mayo, también podés conocer las fiestas populares que se celebran en el pueblo, como la Fiesta del Alfajor.