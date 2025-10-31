El tren Roca circulará con servicio limitado este fin de semana.

El tren Roca tendrá servicio limitado este domingo 2 de noviembre. El recorrido irá desde Plaza Constitución hasta Berazategui, en el caso de Bosques vía Quilmes, y entre aquella cabecera y Bosques, en lo que respecta Bosques vía Temperley. A su vez, se interrumpirá por completo el servicio entre las 00 y las 8 horas, por obras en zona de vías en Santillán y Kosteki.

Desde Trenes Argentinos anunciaron que las tareas son por necesidad de cortar la energía de la catenaria, lo que implica el sistema de alimentación aérea eléctrica, para efectuar el análisis previo a la instalación de ascensores y la construcción de un túnel peatonal en la estación Avellaneda.

Por otro lado, las tareas que limitarán el servicio con destino a Bosques se llevarán a cabo entre Ranelagh y Sourigues. Las mismas forman parte de la emergencia ferroviaria decretada por el Gobierno nacional y se centrarán en la instalación de dovelas de hormigón en reemplazo de la cama de rieles existente, con la sustitución del tramo de vía por uno nuevo con durmientes de hormigón.

El San Martín también tendrá servicio limitado

El Roca no es la única línea que funcionará con servicio limitado este domingo 2 de noviembre. Los trenes de la línea San Martín circularán con recorrido limitado entre las estaciones Retiro y José C. Paz por obras en zona de vías. Es decir, no funcionarán las estaciones: Dr. Cabred, Manzanares, Pilar, Villa Astolf, Pte. Derqui y Sol y Verde. El servicio volverá a la normalidad el lunes 3 de noviembre.