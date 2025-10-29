Este tren circulará con recorrido limitado el domingo 2 de noviembre: a quiénes afecta

El próximo domingo 2 de noviembre el tren San Martín funcionará con servicio reducido debido a las obras que lleva adelante Trenes Argentinos en el área de vías. Conocé cómo serán los horarios y qué estaciones se verán afectadas.

El servicio del tren San Martín se verá afectado por obras y este domingo circulará desde las estaciones Retiro hasta José C. Paz. En sí, se cambiará el tendido de vías entre las estaciones Sol y Verde y Pte. Derqui, por lo que el paso a nivel Entre Ríos también se encontrará cerrado. Sin embargo, las tareas pueden suspenderse en caso de que las condiciones climáticas sean desfavorables. Los pasajeros pueden consultar el cronograma especial en la página oficial de Trenes Argentinos.

El Tren San Martín funcionará con recorrido reducido por obras en zona de vías.

Las obras están enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional. Entre las tareas se realizan el cambio de losetas, el mantenimiento pesado del tendido, el reemplazo de durmientes y el mantenimientos de los desagües.

¿Cómo funcionarán los otros trenes durante el fin de semana?

Desde Trenes Argentinos informaron que otros servicios se verán afectados por obras durante este fin de semana. Estos son:

Tren Roca : el ramal Bosques vía Quilmes también circularán con recorrido limitado entre Plaza Constitución y Berazategui, por obras en zona de vías. Además, entre las 00 y las 8 hs del domingo los trenes de los ramales Ezeiza, A. Korn y Bosques vía Temperley circularán con recorrido limitado entre Temperley - Ezeiza, Temperley - A. Korn y Temperley - Bosques , por obras en Santillán y Kosteki.



: el ramal también circularán con por obras en zona de vías. Además, entre las 00 y las 8 hs del domingo los trenes de los ramales Ezeiza, A. Korn y Bosques vía Temperley circularán con , por obras en Santillán y Kosteki. Tren Mitre: los Ramales Retiro - Tigre y Retiro - J.L. Suárez / Bmé. Mitre circulan con horarios modificados por obras. Se puede consultar el cronograma en la página web.

Además del San Martín habrpa otros trenes que circularán con su servicio reducido