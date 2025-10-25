El Gobierno de Milei canceló otra obra ferroviaria y alertan por riesgo de usurpación

La empresa Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) dio de baja las obras de reforma de la estación José C. Paz de la Línea San Martín.

De acuerdo a los datos desprendidos del documento oficial al que tuvo acceso el portal En el Subte, la interrupción de los trabajos civiles de mejoramiento y ampliación no formaban parte de la Emergencia Ferroviaria, de forma tal que “no podría ser considerada crítica o indispensable con relación a la seguridad y funcionamiento del sistema ferroviario”.

Las tareas que habían sido licitadas en 2021, adjudicadas a la firma Teximco y ejecutadas hasta 2023, incluían la construcción de nuevos andenes, el emplazamiento de un puente peatonal, nuevas dependencias para el personal, accesos más amplios, sanitarios y boleterías, así como mejoras en el entorno.

¿Qué va a pasar con las obras de renovación de la estación José C. Paz de la línea San Martín?

La Municipalidad de José C. Paz realizó una presentación ante la ADIF, manifestando la “intención de finalizar a su costo las tareas pendientes”, en vista de que la estación “resulta ser terminal y punto de conexión a localidades siguientes que provoca una alta densidad de tránsito de pasajeros”.

En febrero último y en el marco de un recorrido al predio, el intendente local Mario Ishii junto al Secretario de Obras y Servicios Públicos, Darío Ahumada, anunció las intenciones del distrito por retomar dichas tareas, ahora efectivizadas de manera oficial.

"Este proyecto se retomará con partidas municipales, comenzaremos a retomar esta importante obra para los vecinos de José C. Paz, vamos a continuarla con fondos y trabajadores municipales, este es un esfuerzo enorme de la comuna que estaremos haciendo para los vecinos y vecinas”, subrayó el jefe comunal.

Desde el municipio insistieron en que José C. Paz ha sido históricamente una de las estaciones más utilizadas de la Línea San Martín, movilizando un volumen de pasajeros similar e incluso superior a la terminal Retiro.

"A diario lo utilizan 22.500 habitantes. Estas obras incrementan la seguridad y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos de la región", sumaron.

La cancelación de los trabajos en noroeste del Gran Buenos Aires se suma a numerosos proyectos también dados de baja en la Línea San Martín. Entre ellos se cuenta la caída de la licitación para la renovación de vías y señalamiento entre Retiro y Pilar, el abandono del proyecto de electrificación de la línea (iba a ejecutarse con un crédito del BID que fue redestinado a otros fines no ferroviarios y removido del proyecto de Presupuesto 2026), e incluso proyectos que habían sido incluidos en la Emergencia Ferroviaria, como la reforma de la estación Palermo.