Escapadas para hacer solo: 4 propuestas para salir un fin de semana largo cerca de Rosario

Santa Fe tiene muchísimos destinos para las personas que buscan desconectarse de la rutina y hacer una escapada cerca de Rosario. Existen cuatro propuestas para aprovechar el fin de semana largo y viajar solo o sola para autodescubrirse y disfrutar plenamente.

La búsqueda de un destino relax o de aventura puede ser compleja entre tantas opciones. Por eso, la inteligencia artificial de Google, Gemini, seleccionó cuatro propuestas de viaje que ideales para encontrar un espacio de desconexión sin tener que viajar tanto.

1. San Lorenzo

A tan solo unos kilómetros de Rosario, San Lorenzo te ofrece un viaje en el tiempo y un contacto sereno con el río Paraná. Es la escapada perfecta si sos amante de la historia argentina y buscás un destino con un peso cultural significativo. Permite combinar fácilmente el aprendizaje cultural con el descanso personal. Podés empezar el recorrido visitando el icónico Convento San Carlos, cuna de la Batalla de San Lorenzo. Se puede recorrer el museo con calma.

Para quienes buscan un momento de relax está la costanera. Se trata del lugar ideal para una caminata introspectiva a orillas del río con la posibilidad de disfrutar de la brisa y la tranquilidad del paisaje. Podés llevar un libro y pasar la tarde en un banco con vistas panorámicas. La ciudad también cuenta con una excelente oferta gastronómica, ideal para una cena relajada donde podés degustar platos locales.

2. Funes

Conocida como el "jardín de la provincia", Funes es la opción por excelencia si lo que necesitás es un fin de semana de contacto con la naturaleza y el aire libre, sin alejarte demasiado. Es el destino ideal para alquilar una cabaña o un bungalow y dedicarte al descanso absoluto.

Sus calles arboladas son perfectas para andar en bicicleta o hacer caminatas largas. Los parques y espacios verdes te invitan a un picnic solo, con la única compañía de la naturaleza. Es el lugar perfecto para meditar o simplemente disfrutar del silencio.

Podés visitar alguna de las ferias de artesanías o mercados de diseño que suelen armarse, llevándote un recuerdo único de tu viaje de desconexión. Además, podés encontrar restaurantes de primera línea y cervecerías artesanales para disfrutar de una excelente cena.

3. Pueblos Esther o Arroyo Seco

Para los que buscan un escape con sabor a verano y actividades náuticas, los pueblos ribereños de Pueblo Esther o Arroyo Seco ofrecen una alternativa vibrante cerca de Rosario. Es perfecto para un fin de semana largo de primavera o del verano 2026. En Arroyo Seco, podés disfrutar de sus playas tranquilas y, si te animás, incluso incursionar en alguna actividad náutica como kayak o stand up paddle.

En Pueblo Esther, el foco está en la tranquilidad y el camping. La costa del Paraná es ideal para el turismo de playa y la desconexión total. Podés simplemente tirarte en la arena a leer, escuchar música o contemplar el río, dejando atrás el ritmo frenético de la ciudad. Además, los paradores a orillas del río te ofrecen opciones de comidas sencillas y clásicas para pasar el día y algunos lugares de gastronomía local para las noches.

4. Victoria, Entre Ríos

Si estás dispuesto a cruzar el imponente río Paraná y buscar un destino que combine naturaleza exuberante y un plus de bienestar, Victoria es una gran escapada que está a solo una hora de viaje. El gran atractivo son las Termas del Victoria: podés dedicar un día entero a disfrutar de las propiedades terapéuticas de sus aguas, lo que constituye un plan de bienestar y salud inigualable para hacer en soledad. Es un verdadero spa natural donde la calma es la protagonista.

Además, podés explorar la costanera y el paisaje de islas y humedales. Si te gusta la observación de aves o la fotografía, la naturaleza entrerriana te ofrece escenarios espectaculares. El turismo de naturaleza es vasto y reconfortante. También, es la oportunidad clave para probar la rica cocina litoraleña, con especialidades de pescado de río. Victoria es un destino terapéutico y aventurero a la vez, perfecto para un viaje de fin de semana que te va a revitalizar por completo.