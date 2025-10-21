Las mejores lagunas para salir a pescar cerca de Rosario

La ciudad de Rosario es reconocida por ser uno de los grandes accesos a la rica cuenca del Río Paraná. Sin embargo, la región del sur santafesino y sus alrededores cuenta con un conjunto de lagunas ideales para la pesca deportiva.

Estas son las mejores lagunas para ir a pescar cerca de Rosario

Para quienes buscan una alternativa más tranquila al Río Paraná, existen espejos de agua destacados en las proximidades de Rosario. La inteligencia artificial de Google, Gemini, definió cuáles son las mejores lagunas para ir:

1. Laguna de Melincué

Ubicada en Melincué, a aproximadamente 118 km al suroeste de Rosario, se trata de un destino clásico y de referencia en el sur santafesino. Su histórica riqueza de Pejerrey, de gran tamaño y calidad, la convierten en una opción perfecta. También ofrece la posibilidad de encontrar otras especies de río como bagres y carpas. Además de la pesca, el entorno ofrece actividades turísticas y hoteleras, lo que añade un valor para el visitante que busca una experiencia más completa.

2. Laguna La Picasa

Conocida por su gran extensión y como un ecosistema con ciclos de abundancia notables. Es un destino predilecto para el pescador que busca grandes ejemplares de Pejerrey y para la adrenalina de la pesca deportiva de Tararira con artificiales. También se ofrecen excursiones guiadas.

La Laguna La Picasa se encuentra cerca de la localidad de Aarón Castellanos, en el límite entre Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Aproximadamente a 180-200 km de Rosario (la distancia puede variar según el punto de acceso).

3. Laguna La Soraida

Se encuentra cerca de Villa Cañás, a aproximadamente 180 km al suroeste de Rosario. Es reconocida principalmente por el Pejerrey, ya que suele ofrecer piezas de muy buen tamaño y se convierte en un destino frecuente para quienes buscan la "flecha de plata" en la temporada de invierno y primavera.

La Soraida ha ganado una gran reputación en los últimos años, posicionándose como una de las mejores lagunas de la región en términos de calidad y cantidad de pique de esta especie. Cuenta con pesqueros organizados que facilitan el acceso, el alquiler de embarcaciones y servicios de guía.

4. Laguna El Hinojo

Ubicada en cercanías de Venado Tuerto, a unos 170 km de Rosario, ofrece la posibilidad de pescar Pejerrey (con siembras periódicas para mantener el stock pesquero), Tararira y Bagre de laguna. Es una laguna muy valorada por el Club de Caza y Pesca de la zona, lo que garantiza una gestión del recurso y la disponibilidad de infraestructura. Ofrece una pesca variada y la posibilidad de disfrutar de la Tararira en verano, y del Pejerrey en las estaciones frías.