La apertura del Parque Acuático más grande de Argentina tiene fecha de concreción: el próximo 3 de enero de 2026. El proyecto bautizado Infinito Water Park estará bajo la órbita de gerencia de Damián Merlo, quien se instalará en la ciudad de Córdoba para asumir el rol.

¿Cómo será Infinito Water Park, el Parque Acuático más grande de Argentina?

El Infinito Water Park contará con 50 atracciones y 30 toboganes distribuidos en 40 hectáreas para todas las edades, desde los más chicos hasta los amantes de la adrenalina.

Emplazados en la zona sur de la Ciudad de Córdoba, permitirá dinamizar la oferta de entretenimiento en el centro del país de cara a la temporada de verano 2026.

La inversión estimada asciende a unos 40 millones de dólares. El parque estará emplazado en un predio de 128.885 m² con capacidad para recibir 12.500 personas por día.

“Llegué convocado por uno de los dueños y no podía haber mejor momento para volver a Córdoba que con un proyecto de esta magnitud”, contó Merlo a InfoNegocios.

En paralelo, la arquitectura a cargo de Tomás Kruger, director del proyecto, quien se incorporó en 2020 para darle forma al master plan de Infinito Open, contemplará otras tres grandes desarrollos: el shopping a cielo abierto, el Infinito Arena y el Water Park.

¿Dónde quedará el Infinito Water Park, el Parque Acuático más grande de Argentina?

El predio donde se construye el Infinito Water Park se encuentra a sólo 10 minutos del centro de la Ciudad de Córdoba, por Costanera, a 15 minutos por Circunvalación del aeropuerto Taravella, y a metros de la autopista Córdoba - Rosario.

Todos los equipos de bombeo para las piletas se importarán de España. Además, habrá un hotel de 490 habitaciones y un estadio cubierto para 15 mil personas “de máxima calidad técnica”.

Las atracciones del Infinito Water Park

Los detalles de Infinito Open Mall

Un centro comercial a cielo abierto con 430 locales.

Centro de convenciones y eventos y salas de entretenimiento.

Un polo gastronómico con restaurantes temáticos.

14 mil m2 de oficinas.

50 mil m2 de espacios verdes para esparcimiento y actividades artísticas y musicales.

Sector hotelero con 490 habitaciones.

Infinito Arena

Un estadio con capacidad para 15 mil personas.

Espacio outdoor para eventos de hasta 40 mil personas.

para eventos de hasta 40 mil personas. Palcos privados, ejecutivos y lounges.

Servicio de gastronomía de calidad internacional.

Infinito Water Park

Parque de agua de nivel internacional con más de 50 atracciones.

La torre de caída más alta de 36 metros

Playas de arena.

Piscina de olas artificiales.

Río Lento para paseos de 500 metros.

Infinito Xtreme Park