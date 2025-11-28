Quintela entregó nuevas viviendas a familias afectadas por el temporal de enero y reforzó el acompañamiento estatal

El gobernador Ricardo Quintela encabezó este viernes la entrega de viviendas recuperadas a través del Plan Angelelli, destinadas a familias de la localidad de Patquía. Estas habían sido afectadas durante el fuerte temporal que azotó a gran parte de la provincia en enero de 2025.

En total, el temporal había dejado 24 viviendas severamente dañadas, que fueron intervenidas por el Gobierno provincial en el marco del Plan Angelelli. Las primeras cuatro casas totalmente restauradas se habían entregado en septiembre, y ahora se suman estas cinco nuevas unidades, mientras avanzan las obras en las restantes unidades afectadas.

Durante el acto, Quintela destacó el alcance del plan y lo inscribió en la tradición del justicialismo como herramienta de contención social. Recordó que el programa ya permitió concretar 981 viviendas equipadas en distintos puntos de la provincia. “Es la función que tiene que tener un Estado justicialista, tener una mano solidaria en los sectores vulnerables para que puedan acceder a una calidad de vida que, si el Estado no está presente, es difícil alcanzar. Nosotros sostenemos este Estado”, aseguró.

El mandatario también hizo hincapié en la dimensión política de estas acciones y en la necesidad de respaldar a quienes sostienen políticas de protección social. “Procuramos generar conciencia para que, al momento de votar, la gente elija a quienes se ocupan de los problemas reales, quienes marcan un camino de crecimiento, desarrollo y bienestar, fundamentalmente para quienes más lo necesitan”, remarcó.

La diputada provincial Gabriela Pedrali subrayó la continuidad del Plan Angelelli como política pública sostenida en el tiempo. “En este compromiso que asumimos de seguir dando soluciones y avanzar es donde nos queremos quedar. La justicia social se hace y se demuestra en estas acciones, siendo sensibles y acompañando a quienes lo necesitan”, señaló.

Pedrali precisó que ya se está trabajando en otras cinco viviendas afectadas por el temporal y que el objetivo es que esas familias puedan pasar Nochebuena en su casa.

“Hoy alcanzamos las 981 viviendas entregadas, y seguimos fortaleciendo la idea de justicia social que impulsa nuestro gobernador”, enfatizó, y cuestionó la falta de acompañamiento nacional: “Nos cuesta pensar que tenemos un Gobierno Nacional que abandona. No hay una sola política pública destinada a La Rioja en el presupuesto 2026”, advirtió.