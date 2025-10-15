Cuánto sale Spotify Premium en octubre 2025: el precio de cada plan

Cuánto cuesta Spotify en Argentina

Desde septiembre, Spotify actualizó los precios de sus planes de suscripción en todo el mundo, incluyendo América Latina, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África. La medida forma parte de la nueva estrategia global de la compañía para sostener su crecimiento, invertir en mejoras tecnológicas y adaptarse a las condiciones del mercado.

En la Argentina, los nuevos valores mensuales de Spotify Premium quedaron fijados de la siguiente manera:

Plan Individual: $3.299

Plan para Estudiantes: $1.799

Plan Dúo: $4.399

Plan Familiar: $5.499

Estos precios rigen durante octubre y alcanzan a los usuarios que pagan suscripciones en pesos argentinos, ya sea con tarjeta de crédito, débito o medios digitales de pago.

Cuánto aumenta Spotify dólar

Qué incluye cada plan de Spotify Premium

Plan Individual

Una cuenta Premium personal.

Sin anuncios y con reproducción ilimitada.

Posibilidad de cancelar en cualquier momento.

Opción de pago mensual o único.

Plan para Estudiantes

Una cuenta Premium con descuento exclusivo.

Requiere verificación del estatus de estudiante.

Cancelación en cualquier momento.

Opción de pago mensual o único.

Plan Dúo

Dos cuentas Premium para personas que vivan en el mismo domicilio.

Sin anuncios y con listas compartidas.

Cancelación en cualquier momento.

Pago mensual o único.

Plan Familiar

Hasta seis cuentas Premium bajo una misma dirección.

Posibilidad de bloquear contenido explícito .

Acceso a la app independiente Spotify Kids , pensada para niños.

Cancelación en cualquier momento.

Pago mensual o único.

Cuánto se paga de Spotify

Según informó la compañía, la actualización de precios busca “seguir innovando en nuestros productos y funciones, y brindar la mejor experiencia posible a nuestros usuarios”.

Entre los ejes de inversión mencionados figuran:

El desarrollo de herramientas impulsadas por inteligencia artificial .

La mejora en los sistemas de recomendación personalizada .

La expansión del catálogo de audiolibros, especialmente en mercados de habla hispana.

Spotify aclaró que los usuarios recibirán un correo electrónico de notificación con los nuevos valores y la fecha exacta de implementación según cada país. A pesar de las pérdidas por u$s100 millones registradas en el segundo trimestre de 2025, la empresa logró incrementar su base de usuarios activos un 11% y su cantidad de suscriptores premium un 11,6% interanual.

Mientras tanto, competidores como Apple Music y Amazon Music ofrecen sonido en alta resolución sin costo adicional, una característica que Spotify aún no incorporó, aunque se espera que lo haga próximamente bajo un plan diferenciado y más costoso.

De esta manera, escuchar música sin interrupciones en Spotify Premium cuesta en octubre de 2025 entre $1.799 y $5.499, según el plan elegido. El ajuste forma parte de una estrategia global que busca sostener el crecimiento de la plataforma y mejorar la calidad de su servicio en un mercado cada vez más competitivo.