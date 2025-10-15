EN VIVO
Spotify

Cuánto sale Spotify Premium en octubre 2025: el precio de cada plan

Spotify aplicó un aumento global y actualizó sus planes Premium en la Argentina. La suba busca sostener el crecimiento de la plataforma, mejorar sus funciones y ampliar su oferta de contenidos.

15 de octubre, 2025 | 18.51

Desde septiembre, Spotify actualizó los precios de sus planes de suscripción en todo el mundo, incluyendo América Latina, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África. La medida forma parte de la nueva estrategia global de la compañía para sostener su crecimiento, invertir en mejoras tecnológicas y adaptarse a las condiciones del mercado.

En la Argentina, los nuevos valores mensuales de Spotify Premium quedaron fijados de la siguiente manera:

  • Plan Individual: $3.299

  • Plan para Estudiantes: $1.799

  • Plan Dúo: $4.399

  • Plan Familiar: $5.499

Estos precios rigen durante octubre y alcanzan a los usuarios que pagan suscripciones en pesos argentinos, ya sea con tarjeta de crédito, débito o medios digitales de pago.

Cuánto aumenta Spotify dólar

MÁS INFO

Qué incluye cada plan de Spotify Premium

Plan Individual

  • Una cuenta Premium personal.

  • Sin anuncios y con reproducción ilimitada.

  • Posibilidad de cancelar en cualquier momento.

  • Opción de pago mensual o único.

Plan para Estudiantes

  • Una cuenta Premium con descuento exclusivo.

  • Requiere verificación del estatus de estudiante.

  • Cancelación en cualquier momento.

  • Opción de pago mensual o único.

Plan Dúo

  • Dos cuentas Premium para personas que vivan en el mismo domicilio.

  • Sin anuncios y con listas compartidas.

  • Cancelación en cualquier momento.

  • Pago mensual o único.

Plan Familiar

  • Hasta seis cuentas Premium bajo una misma dirección.

  • Posibilidad de bloquear contenido explícito.

  • Acceso a la app independiente Spotify Kids, pensada para niños.

  • Cancelación en cualquier momento.

  • Pago mensual o único.

Cuánto se paga de Spotify

Según informó la compañía, la actualización de precios busca “seguir innovando en nuestros productos y funciones, y brindar la mejor experiencia posible a nuestros usuarios”.

Entre los ejes de inversión mencionados figuran:

  • El desarrollo de herramientas impulsadas por inteligencia artificial.

  • La mejora en los sistemas de recomendación personalizada.

  • La expansión del catálogo de audiolibros, especialmente en mercados de habla hispana.

Spotify aclaró que los usuarios recibirán un correo electrónico de notificación con los nuevos valores y la fecha exacta de implementación según cada país. A pesar de las pérdidas por u$s100 millones registradas en el segundo trimestre de 2025, la empresa logró incrementar su base de usuarios activos un 11% y su cantidad de suscriptores premium un 11,6% interanual.

Mientras tanto, competidores como Apple Music y Amazon Music ofrecen sonido en alta resolución sin costo adicional, una característica que Spotify aún no incorporó, aunque se espera que lo haga próximamente bajo un plan diferenciado y más costoso.

De esta manera, escuchar música sin interrupciones en Spotify Premium cuesta en octubre de 2025 entre $1.799 y $5.499, según el plan elegido. El ajuste forma parte de una estrategia global que busca sostener el crecimiento de la plataforma y mejorar la calidad de su servicio en un mercado cada vez más competitivo.

Trending
Celulares
Cómo hacer captura de pantalla en tu celular Android
Las más vistas