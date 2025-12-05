Claudio Úbeda tomó una contundente decisión en Boca Juniors en la previa de la semifinal ante Racing

La decisión de Úbeda sobre el once titular para Boca vs. Racing por las semis del Torneo Clausura.

Boca Juniors enfrentará un partido clave para su semestre: el próximo domingo a partir de las 19 en La Bombonera, recibirá a Racing Club por la primera semifinal del Torneo Clausura 2025. El 'Xeneize', que llega tras obtener una gran victoria por 1 a 0 frente a Argentinos Juniors en los cuartos de final, buscará meterse en el duelo definitorio por el título; del otro lado, Gimnasia y Esgrima y Estudiantes definirán al posible contrincante en una nueva y emocionante edición del clásico platense. Para este importante encuentro, el entrenador Claudio Úbeda piensa repetir el mismo equipo titular que venció al 'Bicho' el pasado fin de semana.

En la práctica de este jueves, el DT paró en cancha a los mismos once que también le ganaron a Talleres de Córdoba por 2 a 0 en octavos y que se impusieron en el Superclásico ante River Plate en la fecha 15. Además, se sumó la buena noticia de la recuperación de Ander Herrera: el volante español dejó atrás una molestia que arrastraba en uno de sus isquiotibiales y entrenó con normalidad. De esta manera, integrará el banco de suplentes y será una interesante alternativa para Úbeda durante el desarrollo del partido contra la 'Academia'.

Cómo será la formación titular de Boca Juniors para enfrentar a Racing en las semifinales

Agustín Marchesín, de gran labor frente a Argentinos, se parará nuevamente bajo los tres palos. La línea de cuatro defensores estará conformada por Juan Barinaga y Lautaro Blanco como laterales (por derecha e izquierda respectivamente), y Ayrton Costa, autor del gol en los cuartos, y Lautaro Di Lollo como dupla central. Leandro Paredes y Milton Delgado manejarán los hilos del equipo en el mediocampo, acompañados por el chileno Carlos Palacios; por último, en la delantera se ubicarán Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Milton Giménez.

El 'Xeneize' repetirá a los mismos titulares de la victoria por 1 a 0 frente a Argentinos Juniors en La Bombonera.

Las posibles formaciones de Boca y Racing en el Torneo Clausura 2025

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Juan Lautaro Ayrton Lautaro Carlos Leandro Milton Exequiel Miguel Milton DT: Claudio Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Cuándo juegan Boca vs. Racing: hora, TV en vivo y streaming online

El equipo de Claudio Úbeda recibirá al de Costas el domingo 7 de diciembre a las 19 en La Bombonera, con el árbitro a definir todavía. La transmisión en vivo del partido será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, TNT GO, Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow. El vencedor se medirá en la final del certamen con el ganador de Gimnasia vs. Estudiantes en el clásico de La Plata el sábado 13 en el Estadio Único Madre de Ciudades, en un horario a definir.

Gustavo Costas respira en Racing vs. Boca: alivio por Solari y vuelven 2 jugadores

En Racing respira el entrenador Gustavo Costas por la situación de los lesionados, a apenas cuatro días de la semifinal frente a Boca Juniors. Si bien el equipo de Avellaneda tendrá las bajas del capitán Santiago Sosa y Gastón Martirena porque fueron expulsados contra Tigre, también hay alivio por Santiago Solari y otros futbolistas que venían con problemas físicos.

En principio, el extremo que llegó desde Defensa y Justicia apenas padeció sólo una contractura en el cuádriceps derecho y no hubo una lesión muscular, por lo que será esperado hasta último momento para saber si podrá estar en la lista de convocados. El gesto del "Chino" de que "algo se rompió" cuando salió frente al "Matador" había asustado a todos, aunque todo indica que podría disputar al menos algunos minutos en La Bombonera, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 en el fútbol argentino.

Por otra parte, Marcos Rojo, Matías Zaracho y Bruno Zuculini se entrenaron a la par de sus compañeros en los trabajos matutinos del miércoles 3 de diciembre, por lo que estarán a disposición como mínimo entre los convocados de Racing ante Boca. Los dos primeros dejaron atrás sendos desgarros, mientras que el tercero ya estuvo en el banco de los suplentes en el último encuentro, pero no disputó ni un minuto de los 120 que se jugaron porque no se encontraba en óptimas condiciones. Como es un referente en el plantel y un líder dentro del vestuario, Costas lo hizo concentrar igualmente.