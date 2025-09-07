Este es el modelo 2025 de histórico Fiat 128: así luce el automóvil furor en Argentina

El Fiat 128 2025 vuelve en su potencial modelo 2025 hecho por la inteligencia artificial del Chat GPT siendo un auto compacto, accesible y moderno, que rescata la esencia de su diseño original pero con un equipamiento tecnológico de última generación. Sus versiones híbrida y eléctrica lo posicionarían como un vehículo urbano y sustentable, mientras que la edición deportiva evocaría al mítico IAVA.
Diseño exterior
El nuevo Fiat 128 2025 mantendría las líneas rectas y el perfil inconfundible de su antecesor, pero con un lenguaje actualizado: faros LED rectangulares inspirados en los originales, parrilla minimalista con detalles cromados y llantas de aleación con guiños retro. Su silueta sería compacta, ágil y con versiones hatchback de 3 y 5 puertas, además de una edición retro-sport que recuerde al IAVA.
Interior
El habitáculo combinaría sobriedad y modernidad. Tapizados en cuero ecológico con costuras visibles, panel digital de 10” y compatibilidad total con Android Auto y Apple CarPlay. A su vez, conservaría algunos detalles vintage, como perillas cromadas y un tablero con guiños a la estética clásica del 128.
Motorización
Se ofrecería con dos opciones:
Motor híbrido de 1.3 litros con asistencia eléctrica, económico y pensado para ciudad.
Versión 100% eléctrica con una autonomía de 350 km, apuntando a la movilidad sustentable.
Seguridad
El Fiat 128 2025 incorporaría control de estabilidad, frenos ABS, 6 airbags, sensores de estacionamiento y asistencia en pendientes. Todo sin perder su carácter de auto accesible.
Tecnología y confort
Climatizador automático, cargadores inalámbricos, asistentes de voz y apertura sin llave. Además, un sistema de sonido premium con opción de personalización según gustos musicales, ideal para quienes siempre asociaron al 128 con la ruta y la libertad.