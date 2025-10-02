Una figura de El Trece se calentó con el canal y abandonó su programa

Qué famosa figura de El Trece dejaría la pantalla.

La mañana de El Trece volvió a ser tema de debate tras la ausencia inesperada de María Belén Ludueña en Mujeres Argentinas. En medio de la incertidumbre por la continuidad del ciclo y los fuertes rumores que apuntan a un cambio drástico en la grilla, la periodista no se presentó en la conducción, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Este jueves 2 de octubre, quien abrió el programa fue Silvia Fernández Barrio, tal como ya había ocurrido en otras oportunidades en las que Ludueña no estuvo presente. La conductora interina se encargó de explicar lo sucedido: "Belu está con fiebre, Belu ponete bien. Espero que estés durmiendo y no nos estés mirando", dijo al aire, llevando algo de calma a la audiencia.

Sin embargo, el contexto no pasó desapercibido. Un día antes, en Intrusos (América TV) habían asegurado que en noviembre Moria Casán desembarcará en la pantalla de El Trece con un nuevo magazine en el mismo horario de la mañana. El dato encendió las alarmas sobre el futuro de Ludueña en ese espacio.

Qué se sabe de la llegada de Moria Casán a El Trece

El regreso de Moria Casán a la televisión ya tiene fecha y lugar. La diva encabezará un magazine de actualidad en El Trece a partir de noviembre, en la misma franja horaria en la que actualmente compite Georgina Barbarossa en Telefe. La apuesta busca reforzar las mañanas del canal, que vienen atravesando dificultades de audiencia.

Ángel de Brito confirmó en Ángel Responde (Bondi Live) que la incorporación de Casán es parte de una estrategia mayor de reordenamiento de contenidos. “Todos saben que a El Trece no le está yendo muy bien, así que pensaron cambios para levantar la mañana y la tarde, ya que la noche ya está arreglada”, detalló. El nuevo ciclo promete darle un aire renovado a la programación y enfrentar cara a cara a su histórica rival en la pantalla de enfrente.