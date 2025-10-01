Negociaciones avanzadas: Moria Casán, muy cerca de ser nueva conductora de un famoso canal de aire

Moria Casán está en negociaciones avanzadas para volver a la conducción en un canal de aire.

Moria Casán es, sin duda alguna, una de las figuras con mayor vigencia del espectáculo argentino. "La One", así como Mirtha Legrand y Susana Giménez, ha sido testigo de las más grandes vicisitudes por las que ha pasado esta industria: desde sus épocas de mayor apogeo hasta las que se vieron afectadas por los vaivenes sociales; políticos y económicos.

Es por ello que usualmente adoptan roles protagónicos en los programas donde hacen acto de aparición. El caso de "La Chiqui" es el más claro, siendo la histórica cabeza de "Almorzando con Mirtha Legrand", mientras que "La Su" ha llevado adelante durante muchos años su ciclo homónimo. En cuanto a Moria, luego de un tiempo alejada de la conducción, finalmente podríamos verla pronto en esa silla.

Moria Casán podría volver pronto a la conducción en TV.

Moria Casán, en negociaciones avanzadas para conducir un programa

Matías Vázquez, conductor de Puro Show (El Trece), fue quien activó la bomba. "Hace pocos días hubo una reunión muy buena con una mega figura", expresó primeramente, añadiendo que "se estuvo hablando con esta gran diva, y ella está muy interesada con la propuesta que le hicieron".

Finalmente, contó que se trata de La One. "Estamos en condiciones de afirmar que las negociaciones avanzadas son para que Moria Casán esté conduciendo un magazine en El Trece". Al margen de esa información, no brindó detalles acerca de cuál sería el nombre del mismo, así como tampoco fecha aparente de inicio o sobre qué tratará.

La última experiencia de Moria Casán al frente de un programa fue en 2018, cuando condujo Incorrectas en América TV. Su primera emisión fue el 14 de mayo y era emitido de lunes a viernes, desde las 17:15 hasta las 19:45. Como panelistas supo tener a figuras de la talla de Nora Cárpena; Mica Viciconte; Carolina Papaleo y Julieta Prandi, entre otras. El ciclo llegó a su final el 20 de marzo de 2020, en los albores de la pandemia del Covid-19.