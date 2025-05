María Belén Ludueña, conductora del programa Mujeres Argentinas y esposa del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, rompió en llanto después de que su marido protagonizara un intercambio con Amalia Díaz Guiñazú, panelista de su programa en El Trece.

El llanto de Ludueña fue minutos después del cruce de preguntas y respuestas entre Macri y Díaz Guiñazú. Poco después del corte posterior, la conductora expresó: "Quiero pedir disculpas realmente. Pasó algo recién al aire, es difícil para mí a veces. Yo soy una mujer, les quiero transmitir... este es el lado B de la política del que tanto hablan. La verdad es que a veces las cuestiones políticas son muy duras".

"Yo soy la mujer del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que está viviendo una campaña. Hay cosas que me duelen como mujer, trato de hacer lo mejor que puedo todos los días. Le pongo mi esfuerzo a este laburo y mis compañeras lo saben", continuó Ludeña.

Luego, le habló directamente a su compañera de trabajo. "Te quiero decir a vos, Amalia, que estás de este lado, que te manda un mensaje mi marido, el jefe de Gobierno. Y dice: 'No quise decir que a ella le gusta hacerlo, sino que su rol es provocar y lo entiendo'". Y explicó: "Porque también recién tuvimos un episodio al aire donde Amalia le hizo una pregunta al jefe de Gobierno".

Para cerrar, la conductora del ciclo contó: "En lo personal estoy pasando momentos muy difíciles porque, como muchas mujeres, estoy buscando convertirme en mamá. Eso dificulta un montón las cosas. Le pido disculpas también a Eugenia, que es mi productora, que no estaba planificado esto. Le pido disculpas también a las autoridades del canal, pero no lo puedo frenar. Soy una persona profesional, quiero terminar mi programa".

La respuesta de Díaz Guiñazú: "No voy a pedir disculpas"

Tras el llanto de Ludueña, Díaz Guiñazú expresó: "Nunca pido disculpas por hacer una pregunta. Al contrario, me parece que si uno no pregunta las cosas incómodas a quienes nos dirigen está siendo obsecuente. No me gusta hacer lío, mi rol no es provocar".

"No voy a pedir disculpas porque hice mi trabajo de periodista. Yo a estas mujeres las quiero mucho, sé que van a estar todos afuera esperando para preguntarnos, pero hay nobleza de sentimientos, hay nobleza de espíritu. Jamás está la intención de lastimar a nadie", agregó la panelista de Mujeres Argentinas.