Paritarias bonaerenses: la decisión del Gobierno para estatales y docentes para 2026

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con representantes de más de 20 sindicatos para evaluar la situación económica actual y acordar una reapertura de las paritarias en enero próximo. En este encuentro, las autoridades provinciales confirmaron que la negociación salarial para 2025 seguirá abierta, con el objetivo de retomar las conversaciones en enero de 2026.

Claudio Arévalo, secretario General de ATE, explicó que la continuidad de las paritarias está asegurada para enero, aunque la caída del 20% en la recaudación provincial impidió garantizar una actualización bimestral por el período noviembre-diciembre como en años anteriores. Sin embargo, destacó la urgencia de recuperar el poder adquisitivo de los salarios ante el incremento de gastos en alquileres, transporte, servicios básicos y alimentos.

Nuevo convenio colectivo para estatales en Buenos Aires

Además, Arévalo adelantó que trabajarán en la elaboración de un nuevo convenio colectivo de trabajo que beneficie a la mayoría de los empleados públicos de la provincia. En paralelo, desde Casa de Gobierno ratificaron su compromiso con la preservación de los puestos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo, elementos claves para el correcto funcionamiento del Estado bonaerense.

Por su parte, Pablo Maciel, titular de CICOP, el sindicato de profesionales de la salud, señaló que Kicillof manifestó su voluntad de mantener la paritaria abierta y anticipó que en enero se esperan intensas negociaciones para llegar a un nuevo acuerdo salarial. Maciel subrayó la necesidad de ampliar la capacidad del sistema de salud pública, ya que la demanda ha aumentado tanto en hospitales como en centros de atención primaria.

Maciel agregó que esta situación responde a una crisis generalizada en el sistema de salud, que afecta al sector privado y a las obras sociales, generando un impacto negativo en la seguridad social. “Tenemos mayor trabajo que el de años anteriores. Así que, bueno, vamos a seguir necesitando recursos, personal, insumos en el sistema de salud público”, concluyó.

En la reunión estuvieron presentes, además del gobernador, los ministros de Economía, Pablo López, y de Trabajo, Walter Correa, junto con la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi. Por el sector gremial participaron organizaciones como SUTEBA, UPCN, ATE, FEGEPBA, FEB, AMET, SADOP, UDOCBA, UDA, AEMOPBA, AMS, SOSBA, SSP, SMHLP, APOC, AERI, SOEME, CICOP, APLA, APV, AECN, SGP y AJB.