SEIVARA cerró un aumento del 5% para el bimestre y busca contener la pérdida salarial

El Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA) cerró la paritaria del sector con un nuevo acuerdo salarial que contempla dos aumentos acumulativos del 2,5% para los meses de diciembre y enero. De este modo, el incremento total para el bimestre alcanza el 5% y se enmarca en una estrategia de revisiones cortas, orientadas a amortiguar el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo.

El entendimiento fue alcanzado en el marco de las negociaciones paritarias de cierre y apertura de año y fue comunicado a los afiliados por la conducción del gremio, encabezada por el cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo. Desde el sindicato destacaron que el esquema de actualización responde a una política de negociación permanente y de seguimiento cercano de la evolución económica.

“El objetivo es defender los derechos laborales y garantizar un salario justo y digno”, señaló Jerónimo, quien además ratificó que el gremio mantendrá una posición activa frente al debate político y laboral, en particular ante los intentos de avanzar con una reforma laboral que, según advirtió, podría afectar conquistas del sector.

El acuerdo de SEIVARA se conoce en un contexto de nueva debilidad del salario real. Según el último informe del Indec, en octubre los salarios volvieron a perder contra la inflación, que fue del 2,3%. Si bien el índice general de salarios mostró una suba promedio del 2,5%, el dato más preocupante se registró en el sector privado registrado, donde los ingresos crecieron apenas un 2,1%, por debajo del aumento de precios.

Este desfasaje implicó una nueva caída del poder adquisitivo de los trabajadores formales, que concentran la mayor parte del empleo registrado y que vienen atravesando varios meses de ajustes moderados, sin una recomposición sostenida del salario real. En el sector público, el incremento fue aún menor, del 1,9%, mientras que el único segmento que logró superar la inflación fue el de los trabajadores no registrados, con una suba del 4,2%, aunque sobre una base salarial más baja y con mayor volatilidad.

En ese marco, el esquema acordado por el sindicato del vidrio replica la dinámica de los meses previos. En octubre y noviembre, SEIVARA ya había cerrado aumentos acumulativos del 2,5% mensual, y antes había pactado subas del 2% en agosto y del 1,5% en septiembre, configurando un sendero de ajustes graduales.

Desde el gremio indicaron que las mesas de diálogo con el sector empresario seguirán abiertas para evaluar la evolución de la economía y definir nuevos acuerdos salariales, en un escenario en el que la desaceleración inflacionaria todavía no se traduce en una mejora sostenida del ingreso real de los trabajadores.