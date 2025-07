Homero Pettinato destrozó a su papá con un durísimo comunicado: "Quiero avisarle a la gente"

El hijo de Roberto Pettinato destrozó a su padre con un durísimo comunicado.

Luego de criticar el folklore como género musical, Roberto Pettinato recibió cientos de comentarios negativos por parte de las personas que aman la cultura popular argentina. Sin embargo, en las últimas horas llegó el cuestionamiento más fuerte para el músico: su propio hijo, Homero Pettinato, destrozó a su padre con un durísimo comunicado.

En Soñé que volaba, canal emitido por OLGA, Homero Pettinato se desligó de los dichos de su padre. "Quiero avisarle a la gente de Salta que no tengo nada que ver con los dichos de mi padre. Si es ciudadano no grato, estoy de acuerdo. Debería hacerlo del mundo. Para mí es ciudadano no grato del mundo, directamente", aseguró.

“No tiene que faltar el respeto. Tiene que aprender a no faltar el respeto”, continuó diciendo Homero Pettinato, y cerró: "A todos hay música que no nos gusta. Yo tengo mi música que… Pero el folklore, la verdad que me corre por la sangre”. Sus declaraciones rápidamente circularon por las redes sociales.

Qué dijo Roberto Pettinato contra el folklore

Roberto Pettinato se sacó en vivo y contó el "rechazo" que le genera el folklore argentino. El famoso conductor y periodista se tomó unos minutos al aire en su programa de streaming y contó qué sensación le genera escuchar la música folklórica de nuestro país.

Al aire en En una con Pettinato, ciclo del canal de streaming Abitare Tv, el mediático desató un escándalo al contar que no soporta escuchar folklore. Aunque esta música es típica del territorio argentino y un símbolo de patriotismo, Pettinato admitió que "lo avergüenza" escuchar este tipo de música y que "no la entiende".

"El folklore tiene millones de divisiones pero a mi no me importan porque todas me avergüenzan. Y lo digo con vergüenza, eso es lo peor. ¿El problema está en que yo no lo entiendo?", exclamó. Asimismo, sumó que siempre tuvo la intención de comprenderlo, pero nunca pudo: "¿Sabés la cantidad de veces que he tenido charlas con cumbiancheros, gente de la cumbia santafesina, porque quiero aprender, quiero ver qué carajo pasa... pero el foklore, con el charanguito, el bombito, ahí tengo yo un problema".