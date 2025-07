La defensa de Roberto Pettinato.

Tras haber generado controversia con sus comentarios críticos hacia el folklore, Roberto Pettinato decidió salir a aclarar sus dichos. El conductor explicó que sus palabras fueron malinterpretadas y que, lejos de menospreciar el género, tiene un profundo respeto por muchos de sus exponentes, motivo por el cual se generaron todo tipo de reacciones en el ambiente de la música popular.

En su descargo, Pettinato recordó que a lo largo de su carrera mantuvo vínculos con destacados referentes del folkore argentino, como el saxofonista Gato Barbieri, el percusionista Domingo Cura y el renombrado charanguista Jaime Torres, con quienes compartió admiración y proyectos musicales. Además, el conductor reveló que siempre sintió una especial admiración por un artista jujeño que dejó una huella profunda en la música tradicional argentina: Uña Ramos.

Roberto Pettinato se defendió tras sus dichos sobre el folklore

"Lamento muchísimo a todos los que se hayan ofendido con respecto a lo que creen que yo dije sobre el folklore. Es verdad que uno se ofende con la música, porque son músicas tan importantes. El folklore es la base de nuestro país, pero el rock también lo es", introdujo. "Lo que quise decir es que a mí me avergüenza, de mí, de mí me avergüenza, no que me avergüenzan ustedes, me avergüenza de mí, el no saber folklore, porque nunca pude tocar apenas Zamba de mi esperanza", añadió.

Con estas declaraciones, Pettinato buscó despejar dudas sobre su postura respecto al género más allá de sus opiniones provocadoras. "No tengo tanta cultura del folklore. Me puede gustar Uña Ramos, tengo discos", dijo. El exsaxofonista de Sumo habló en sus redes sociales y los comentarios de la gente no tardaron en hacerse notar. Sus polémicos dichos los había expresado en su programa de streaming días atrás y varios folkloristas salieron al cruce con los tapones de punta, como El Chaqueño Palavecino y Peteco Carabajal.