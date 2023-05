Natalie Pérez se hartó y dijo lo que pasó con Lali Espósito: "Ella estaba"

Natalie Pérez se refirió a cómo fue que se originaron las rispideces con Lali Espósito y causó un gran revuelo en América TV.

Natalie Pérez decidió romper el silencio sobre un asunto del que mucho dio que hablar hace varios años. La actriz y cantante se refirió a la pelea que mantuvo con Lali Espósito y dijo qué fue lo que verdaderamente pasó entre ambas.

En una entrevista que le concedió a Fernando Dente, por Noche al Dente (América TV), la artista de 36 años fue consultada acerca de los motivos por los que tuvo una enemistad con Lali, a quien tuvo de compañera en la novela de El Trece, Esperanza Mía. "Vos sos una mujer muy sensible, muy auténtica... vos sos lo que se ve. Siendo chico, uno a veces se lleva mal con gente", señaló el conductor.

Consciente de que el cruce entre ambas tuvo lugar en 2015, tiempos en los que se emitía la exitosa ficción, Natalie resaltó: "El tiempo pasó...". Y luego ponderó el trabajo que viene haciendo su colega como cantante: "Lejos de llevarme mal con Lali, admiro mucho su trabajo, todo lo que ha hecho en estos años y lo que ha crecido; cómo se renueva, hace cosas nuevas y la rompe".

Curiosamente, y acerca de las razones de la disputa, Pérez lanzó: "La verdad es que ya no recuerdo lo que pasó". De todas formas, y al ver la pantalla del canal en la que se proyectaban fotos de Mariano Martínez, con quien Lali Espósito estaba de novia en aquel entonces, disparó: "Pero ella estaba de novia con ese muchacho y, a veces, las chicas, cuando sos pendeja y te ponés en relaciones...".

Lali Espósito y Mariano Martínez estuvieron cinco meses en pareja en 2015.

Fer Dente reaccionó inmediatamente y expresó: "Me gusta que le terminemos echando la culpa a Mariano Martínez. Las dos son muy genuinas, cada una con su estilo". "Yo realmente la quiero, me divierto con ella. La veo en La Voz Argentina y me encanta. Ella es espectacular. Lamento que haya habido un malentendido en algún momento", concluyó Natalie, sin ánimos de reflotar la vieja pelea con Espósito.

Cómo se originó la pelea de Lali Espósito y Natalie Pérez

En 2015, y a través de una charla que mantuvo con el programa de radio Todos arriba, Natalie Pérez manifestó: "Yo soy amiga de Ángela (Torres), compartimos camarín en la tele y el teatro el año pasado y este año también. Imaginate que yo le llevo 12 años, es como mi amiguita, la tengo que encarrilar a veces, es como mi hermanita". Y añadió: "Lo que te puedo decir es que dentro de un grupo hay subgrupos y uno va juntándose con quien tiene sus mismos códigos, valores y coincidís más con unos que con otros".

Acerca de su relación con Lali Espósito, a quien en aquel entonces tenía de compañera en Esperanza Mía, sostuvo: "No somos amigas, ni Ángela ni yo. Nadie compite con nadie, ni es enemiga de nadie. No fluyó la relación. Además, hay cosas que a mí no me gustan". Y finalizó de manera tajante: "Yo lo único que te voy a decir es ‘no al playback’".

De todas formas, los dardos de Lali también fueron lanzados hacia Natalie. Tras enterarse de la entrevista, la artista y compositora de "Disciplina" le contestó: "Natalie nunca fue mi amiga. Trabajé solo un año con ella. No sé tanto quién es, ni qué hace. Nunca me llevé mucho en la tira y me pareció raro que dijera eso, porque suelo llevarme bien con todo el mundo". En tanto, en aquel entonces recordó: "Cuando trabajamos juntas parecía que estaba todo bien, pero después se armó un revuelo por lo que dijo. Trabajo desde chica en este medio y sí creo que existen personas que pueden tirarte buena onda, y cuando te das vuelta, ¡agarrate! Y creo que pasa porque no tienen sus temas resueltos. Entonces se la agarran con gente que no tiene nada que ver".

"Yo ignoro los problemas que el resto pueda tener conmigo y sigo con mi energía positiva. Además, si te pasa algo conmigo, decímelo en la cara y lo hablamos. Crecí en este ambiente, me crucé mil veces con esta clase de gente. Pero como me gusta trabajar en paz, cuando tuve un cortocircuito con alguien, entré a su camarín y le pregunté si estaba todo bien, es raro que esté atravesada con alguien", concluyó, a modo de reflexión.