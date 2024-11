El entrenador de Los Pumas 7's criticó la elección de World Rugby con Dupont: "El show manda"

Los Pumas 7's: la dura crítica de Santiago Gómez Cora a World Rugby por la elección de Antoine Dupont.

La temporada del rugby XV va llegando a su fin, pero las polémicas continúan apareciendo. El entrenador de Los Pumas 7's, Santiago Gómez Cora, criticó la insólita decisión que tomó World Rugby de elegir a Antoine Dupont como el Mejor Jugador de Seven y realizó un contundente análisis de cómo se está perjudicando al deporte con estas determinaciones.

La controevrsia había surgido cuando la casa amdre del rugby mundial había entregado las nominacioens. Disntintos expertos, exjugadores y hasta jugadores profesionales no ocultaron su malestar por la inclusión del francés en la nómina quien solo jugó dos torneos en el año en el Seven.

Uno de ellos fue Gómez Cora, que padeció al juagdor de Toulon en la final de Madrid del Circuito Mundial y también en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París, y se mostró en contra de la elección del medioscrum. "No concuerdo en nada. Termino de entender un montón de cosas ahora, que ya las suponía, que era esto. El show manda y lo que hizo Francia con Dupont. Jugó dos etapas de Circuito Mundial y una estaba de suplente", comenzó diciendo el coach en una entrevista con ESPN.

Luego, Gómez Cora agregó al respecto: "Jugó 12 minutos en total en Vancouver y lo pusieron en el equipo ideal. Ya desde ahí sospechamos. En Los Ángeles juega más tiempo y ahí lo ponen Mejor Jugador del torneo y así sucesivamente... Después el equipo ideal y ahora Mejor Jugador del año. Me parece que es demasiado y es una falta de respeto".

A su vez, el surgido en el Club Lomas Athletic profundizó su apreciación: "Nosotros (los entrenadores) antes votábamos. Hace dos años no estamos votando más. Por ahí necesitan dejar de preguntar a los entrenadores, porque por ahí votan a un pibe que no es marketinero. Por ahí Francia era organizador del torneo olímpico y les convenía llenar el estadio. Vaya a saber uno qué pasó ahí. Podés dudar quién te gusta más o menos, pero yo antes votaba y hoy no estoy votando".

De las siete etapas del año del Seven, más la final, Antoine no estuvo presente en más de la mitad y, sin embargo, World Rugby prefirió galardonarlo al haber ganado dos títulos al final de la temporada. En 2021, el oriundo de Lannemezan también fue elegido como el mejor del mundo, aunque aquella vez fue en modalidad XV.

Los Pumas 7's: rivales conocidos para el debut en el Circuito Mundial de Seven

Luego de una gran campaña, en la que se quedaron con el primer puesto Circuito Mundial, Los Pumas 7's ya conocen los rivales que enfrentarán en la primera etapa de la temporada 2024/25. El conjunto de Santiago Gómez Cora chocará, en el Grupo B, ante Irlanda, Gran Bretaña y Uruguay en el torneo que se disputará en Dubái entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre.

El seleccionado argentino volverá a tener acción oficial tras casi cuatro meses, luego de quedar eliminados en cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024 a manos de Francia, por 26-14. en el Stade de France de Saint-Denis. Con varias caras nuevas, Los Pumas 7's, que ya no contarán con históricos como Gastón Revol (retirado) y Rodrigo Isgró, tienen el objetivo del próximo Juego Olímpico de 2028.

Una vez finalizada la competencia de Dubái, el combinado nacional comenzará a poner la mente en la segunda etapa, que se llevará a cabo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, entre el 7 y 8 de diciembre. El inicio del 2025 de Los Pumas iniciará en Perth, a fines de enero, continuará en Vancouver en febrero, y cerrará en las etapas de Hong Kong y Singapur, en marzo y abril respectivamente.

Vale recordar que los ocho mejores equipos del torneo disputarán la Gran Final del Circuito Mundial en Los Ángeles, en el que un equipo se consagrará campeón. En la edición 2023/2024, Argentina perdió en la final contra Francia en el Wanda Metropolitano de Madrid, sin embargo obtuvo el primer puesto de la general por haber ganado en Ciudad del Cabo, Perth y Vancouver, y por el segundo puesto en Dubái.

Los grupos del Seven de Dubái del Circuito Mundial