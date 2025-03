Los juegos gratis que llegan a PS Plus en abril 2025: cuáles son y de qué tratan.

PS Plus renueva todos los meses su catálogo de juegos gratis para los suscriptores del servicio, ofreciendo propuestas variadas para todos los gustos. Con la llegada de abril de 2025, la plataforma mantiene la tradición y sorprende con tres títulos que prometen acción, terror y aventura en un mundo digital.

Desde el 1 de abril, los suscriptores del servicio premium de Sony podrán disfrutar de RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre y Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory. A continuación te compartimos los detalles de cada uno de estos juegos que estarán gratis en PS Plus.

Los juegos que estarán gratis en PS Plus en abril

RoboCop: Rogue City (PS5)

Si alguna vez soñaste con patrullar las peligrosas calles de Detroit como el icónico policía cibernético, RoboCop: Rogue City es tu oportunidad. En este shooter en primera persona, los jugadores se pondrán en la piel del legendario oficial mitad hombre, mitad máquina, para impartir justicia con el icónico Auto-9 y un arsenal de más de 20 armas. La historia se desarrolla entre los eventos de RoboCop 2 y RoboCop 3, permitiendo explorar una conspiración que amenaza la paz de la ciudad.

PS Plus renueva su catálogo de juegos gratis en abril.

Con una jugabilidad basada en decisiones, los jugadores tendrán que recolectar pruebas, interrogar sospechosos y definir el destino de los ciudadanos según su propio criterio. La fidelidad al personaje es tal que Peter Weller, el actor original de la saga, vuelve a prestar su voz al icónico policía de acero.

The Texas Chain Saw Massacre (PS4, PS5)

Los amantes del terror podrán sumergirse en The Texas Chain Saw Massacre, un juego multijugador asimétrico basado en la película de culto de 1974. En esta experiencia en tercera persona, los jugadores podrán asumir el rol de una de las víctimas, tratando de escapar del macabro hogar de la familia asesina, o encarnar a los despiadados miembros del clan, cuya misión es impedir cualquier fuga.

El sigilo, la estrategia y el trabajo en equipo serán esenciales para la supervivencia en este desafiante juego de horror, que pondrá a prueba la capacidad de los jugadores para tomar decisiones rápidas y mantenerse con vida.

Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory (PS4)

Para quienes prefieren una experiencia de rol con tintes de investigación y ciberaventura, Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory ofrece una historia intrigante dentro del universo digital de los Digimon. Los jugadores encarnarán a Keisuke Amazawa, un joven acusado de un crimen que no cometió, quien se ve obligado a adentrarse en un mundo virtual lleno de secretos y peligros.

A lo largo de la aventura, podrán entrenar y combatir con más de 320 Digimon, resolver misterios y descubrir una narrativa llena de giros y conspiraciones. Con una combinación de exploración, crecimiento de personajes y batallas estratégicas, este juego se presenta como una opción ideal para los fanáticos del anime y los RPG.