Milei admitió que no tiene contacto directo con Trump y que Musk lo atiende solo vía X

Mientras los mercados esperan una respuesta concreta sobre los dólares de libre disponibilidad que llegarán a la Argentina por el acuerdo con el FMI, el presidente Javier Milei admitió en diálogo con el Washington Post que ni siquiera tiene contacto directo con su par estadounidense Donald Trump, a pesar de que más de una vez se ufanó de contar con su apoyo. En diálogo con el prestigioso medio norteamericano, reconoció que recurre a los canales del Departamento de Estado y remarcó que tampoco habla frecuentemente por teléfono con Elon Musk, con quien intercambia mensajes por X.

"Con este tipo de cosas, desde mi punto de vista, es mejor manejarlo de forma ordenada, porque esos canales funcionan", dijo Milei durante la entrevista con la periodista Samanta Schmidt, quien luego le repreguntó "¿Entonces, a veces la burocracia funciona´?". "'Creo que sí', reconoció el presidente", señala el artículo.

En otro pasaje del texto, el Presidente fue consultado por el cambio que tuvo en su relación con el Papa Francisco, a quien lo había calificado como "el representante del maligno en la tierra" antes de su arribo a la Casa Rosada. "A veces, cuando uno tiene menos información, comete errores", indicó ahora Milei. Y en ese sentido, agregó: "Hoy soy el presidente del pueblo argentino y no puedo permitirme cometer esos errores".

Las consecuencias del escándalo cripto

Además, el líder de La Libertad Avanza también se refirió al escándalo cripto $LIBRA, la estafa que promocionó desde sus redes sociales el pasado 14 de febrero y que causó un revuelo a nivel mundial. "No puedo seguir viviendo como vivía antes de ser Presidente", reflexionó. También volvió a plantear que debe poner "filtros" en su entorno, en línea con sus primeras declaraciones después del escándalo, cuando subrayó que debía "levantar murallas". "Me di cuenta de que ahora es necesario tener más filtros", deslizó.

Según se detalla en la entrevista, Milei reconoció que el caso $LIBRA "había dificultado que los contactos externos se reunieran con él" y admitió que debe "trabajar" en su sus interacciones en redes sociales. "Y reconoció, entre risas, que está trabajando en ajustar sus publicaciones en X", agrega el artículo.

Las pocas certezas sobre el acuerdo con el FMI

Después de un nuevo cortocircuito entre lo que dice el Gobierno y lo que sostiene el FMI, Milei salió el jueves a ratificar el monto de un futuro acuerdo que había anunciado horas antes su ministro de Economía, Luis Caputo, aunque desmintió la versión que trascendió desde su Gobierno y que indicaba que la totalidad del dinero será entregado bajo la figura de libre disponibilidad. En una entrevista radial, sin embargo, el mandatario reconoció que aún no está definido cómo serán los desembolsos.

Cuando le preguntan si un acuerdo con el Fondo podría adelantar el levantamiento del cepo, que hasta ahora había pronosticado para el 1 de enero de 2026, Milei respondió: "Depende de cómo me estructuran los desembolsos". Se mantuvo firme en que el levantamiento del cepo no disparará el precio del dólar porque "técnicamente no tiene aire para subir el tipo de cambio". Según reiteró, "vamos a ir a una relación de 50.000 millones de dólares de reservas y 26.000 millones de dólares de base monetaria", y concluyó: "Vamos a estar muchísimo más cubiertos que en la convertibilidad".