Marra prendió el ventilador: "Cualquier declaración mía puede interferir en el Gobierno"

Tras ser echado de La Libertad Avanza (LLA) y confirmar su candidatura a legislador porteño por la Unión de Centro Democrático (Ucedé) para las próximas elecciones, Ramiro Marra advirtió que "cualquier declaración" suya puede "interferir" en el gobierno de Javier Milei y que por eso decidió optar por un "silencio prudencial".

"Mi silencio fue prudencial porque la política no es un lugar para estar haciendo discusiones entre personas. Los que pensamos igual tenemos que cuidarnos y protegernos", dijo Marra en declaraciones a Radio Rivadavia. Hace dos meses, el partido libertario lo echó "de manera irreversible" luego de que el legislador haya "votado a favor del inaceptable aumento de impuestos" en la Ciudad de Buenos Aires. "Cualquier declaración mía podía interferir en el proceso de este Gobierno", remarcó ahora.

El legislador, que ayer anunció su candidatura por la Ucedé, recordó que se enteró "a través de un tuit" de su expulsión y que, pese a que asegura no haber hecho "nada grave", prefiere inclinarse por "dejar las cosas atrás". "No se puede estar hablando de lo que pasó o no pasó, sobre todo hablando de un Presidente. El respeto tiene que estar, y no se puede exponer cosas privadas. Tengo muchísimos amigos de La Libertad Avanza, y quiero seguir apoyando al Gobierno en las medidas a nivel nacional", apuntó.

Además, Marra quiso desmentir que tiene una mala relación con la hermana del Presidente y titular de LLA, Karina Milei, una idea cada vez más instalada desde que fue expulsado. "No me llevo mal con Karina Milei. Nunca hice una declaración contra ella. Hoy es su cumpleaños, le mando un saludo", lanzó.

Sobre la candidatura del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien encabezará la lista libertaria en CABA, planteó que "hubiese preferido que siga como vocero". "Para mi es un excelente vocero. Hay que dar por hecho que va a asumir su banca y a renunciar", afirmó sobre su futuro.

El anuncio de su candidatura

"Este año voy a ser candidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires de la mano de la Ucedé, el partido liberal más importante de la historia argentina. Junto a su presidente, Andrés Passamonti, ya estamos trabajando para construir juntos la Ciudad más liberal de América", señaló Marra a través de un comunicado que circuló a través de Whatsapp y que minutos después compartió en X.

En su mensaje, afirmó que "el kirchnerismo no es opción, es hora de recuperar la LIBERTAD y el ORDEN en nuestra Ciudad" y cerró: "Chorros por todos lados, basura en las veredas, ratas en las escuelas, trapitos que extorsionan a la gente, villas que esconden a delincuentes y narcotraficantes, fisuras durmiendo en la calle. BASTA de todo eso. Es hora de recuperar la LIBERTAD y el ORDEN en nuestra Ciudad".

De esta manera, Marra buscará renovar su escaño en la Legislatura porteña con el partido que fundó el ex ministro de economía Álvaro Alsogaray. En la previa se lo vinculaba al partido Integrar, que tiene como referencia al abogado mediático Mauricio D'Alessandro e incluso se mencionaba que desde LLA lo tentaban para volver, habida cuenta que no había un candidato firme que represente al espacio del Presidente.