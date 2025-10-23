Un surubí marcado quebró un récord con la distancia que recorrió por el río Paraná.

Los estudios sobre la migración de peces en el río Paraná no paran de arrojar datos que desafían a la ciencia. El último caso de pesca del fin de semana es digno de un récord, ya que un ejemplar de surubí fue recapturado luego de recorrer la asombrosa distancia de 910 kilómetros a lo largo de casi tres años.

Este pez viajero, una especie codiciada por su porte y su carne, había sido marcado en la zona de Ituzaingó, Corrientes, el 20 de noviembre de 2022. Casi 35 meses después, el pasado 30 de septiembre, una pescadora aficionada lo capturó en el río Paraná Pavón, al sur de la provincia de Entre Ríos. El dato preciso: el surubí se desplazó durante dos años, diez meses y diez días.

Este seguimiento se logró gracias a los programas de marcación de peces, un trabajo fundamental que une a biólogos, científicos y pescadores deportivos para conocer a fondo los hábitos migratorios y costumbres de las especies. Sin este esfuerzo conjunto, la ciencia no podría registrar estos movimientos épicos.

El surubí, un bagre de gran tamaño y permanente estudio, sorteó exitosamente zonas de altísima presión pesquera (incluyendo la actividad de malloneros y furtivos) hasta llegar a un brazo del Paraná inferior con características geográficas particulares:

Destino final: El río Paraná Pavón, un brazo cuya anchura varía entre los 160 y los 810 metros, con una longitud de 118 kilómetros.

Profundidad: A lo largo de su tramo, la profundidad oscila entre los 10 y 12 metros.

Recorrido: El ejemplar había sido marcado aguas arriba y terminó su viaje cerca de donde el Paraná Pavón nace como efluente del brazo principal (a la altura de Villa Constitución, Santa Fe) y finaliza en la desembocadura del Gualeguay, en Entre Ríos.

La anécdota del surubí viajero no solo es un dato científico valioso, sino que refuerza el mensaje de la sustentabilidad. Tras la emocionante captura que registró el llamativo caso, el ejemplar fue devuelto inmediatamente al agua. "La pesca con devolución es una actividad sostenible que nos permite mantener nuestras tradiciones y cuidar nuestros recursos", señalaron los pescadores que documentaron el suceso.

Este hecho subraya la necesidad de continuar los estudios sobre el surubí, una especie que sigue generando debates entre los aficionados: desde si se alimenta activamente o si solo reacciona a los señuelos, hasta el porqué de sus extensas y sorprendentes migraciones.

