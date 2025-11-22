Las tres series coreanas que son furor en Netflix para maratonear el fin de semana largo.

Hay fines de semana que piden apagar el ruido, preparar algo rico y entregarse a una historia que atrape desde el primer minuto. En ese plan, las series coreanas encontraron su lugar perfecto. Cortas, directas y emocionalmente intensas, se volvieron una opción ideal para ver de un tirón y en Netflix hay tres títulos que sobresalen por su duración justa y su capacidad de dejar huella: “Move to Heaven”, “One More Time” y “Once Upon a Small Town”.

Cuáles son las tres series coreanas más vistas en Netflix

Move to Heaven

La primera, “Move to Heaven”, propone una experiencia profundamente conmovedora. Sigue a un joven con Asperger que trabaja limpiando escenas donde alguien falleció, acompañado por su tío, un hombre solitario lleno de contradicciones. A través de los objetos que quedan y de las historias que ya no están, la serie construye un relato sensible sobre el duelo, la familia y las segundas oportunidades. Son solo 10 episodios, pero cada uno emociona, pesa y deja algo para pensar.

One More Time

En un registro distinto aparece “One More Time”, que combina romance, música y viajes en el tiempo en una trama más liviana pero igual de atrapante. Su protagonista, líder de una banda indie, queda atrapado en un misterioso bucle temporal que le permite revivir momentos clave de su relación y enfrentarse a los errores del pasado. Con apenas ocho capítulos, tiene ese tono melancólico tan característico de los dramas coreanos, ideal para quienes creen o quieren creer en las segundas oportunidades.

Once Upon a Small Town

La tercera recomendación, “Once Upon a Small Town”, cambia por completo la atmósfera: es cálida, reconfortante y está ambientada en un pequeño pueblo rural. Allí llega un veterinario de la ciudad casi por obligación, sin imaginar que ese lugar quieto le ofrecerá nuevos vínculos, historias inesperadas y un ritmo de vida que lo obligará a replantearse todo. Con episodios breves y una estética encantadora, es perfecta para quienes buscan algo romántico, simple y lleno de paisajes que invitan a bajar un cambio.

Tres propuestas distintas, pero con un denominador en común ya que son cortas, intensas y perfectas para maratonear sin culpa. Si el fin de semana largo te encuentra con ganas de emocionarte, reflexionar o enamorarte en pocas horas, estas series coreanas pueden convertirse en tu mejor plan.