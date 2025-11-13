En el portal Rotten Tomatoes aparece con un 66 % de aprobación.

Estrenada mundialmente en agosto de 2025, la plataforma Prime Video destaca en su catálogo de series imperdibles de ver una producción de espías y juego de moral: Agente Butterfly.

Adaptada de la novela gráfica homónima de BOOM! Studios creada por Arash Amel, combina la intensidad del thriller de espionaje con la profundidad de un drama familiar en seis intensos capítulos.

¿De qué se trata la serie Agente Butterfly?

La trama de Agente Butterfly se erige sobre Daniel Dae Kim en el papel de David Jung, un ex–agente de inteligencia de los Estados Unidos que vive en Seúl y cuya vida da un vuelco cuando una decisión de su pasado resurge con consecuencias peligrosas.

Su hija Rebecca trabaja para una poderosa organización de espionaje llamada Caddis y recibe la orden de matarlo, problematizando sobre lealtad, abandono, identidad y las implicaciones de servir a causas mayores.

La serie fue desarrollada por los guionistas Steph Cha y Ken Woodruff, con Woodruff como showrunner, y Daniel Dae Kim también ejerciendo como productor ejecutivo.

En el portal Rotten Tomatoes aparece con un 66 % de aprobación. “El eje es que ambas mitades funcionen… puede ser un thriller de espionaje tenso cuando quiere, y también un drama familiar”, sumó un usuario en el apartado de críticas de Yahoo.

Ficha técnica de Agente Butterfly