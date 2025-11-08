Videojuegos gratis en Prime Gaming en noviembre 2025: la lista completa

Amazon Prime confirmó todos los juegos gratis que ofrecerá en noviembre para todos sus suscriptores.

Amazon ya confirmó la lista completa de juegos gratis que ofrecerá a lo largo de noviembre de 2025 para todos los suscriptores de Amazon Prime, dentro del servicio conocido como Prime Gaming. Como cada mes, los usuarios podrán reclamar nuevos títulos para PC de manera totalmente gratuita y quedarse con ellos para siempre, incluso si en el futuro cancelan la suscripción.

Los juegos se van desbloqueando cada jueves, y pueden reclamarse a través de distintas plataformas como Epic Games Store, GOG o la Amazon Games App. La primera tanda ya está disponible y, como suele ocurrir, hay propuestas para todos los gustos: desde simuladores y aventuras gráficas hasta clásicos de rol y acción.

Juegos gratis de noviembre en Prime Gaming

Ya disponibles

New Tales from the Borderlands (Epic Games Store).

Dungeons & Dragons: Dark Sun Series (GOG Code).

Gas Station Simulator (Epic Games Store).

Lovecraft's Untold Stories (Epic Games Store).

A partir del 13 de noviembre:

Another World: 20th Anniversary Edition (GOG Code).

Fallout 76 (Microsoft Games Store - PC).

Fort Solis (GOG Code).

Dark City: Kyiv Collector’s Edition (Amazon Games App).

A partir del 20 de noviembre:

PlateUp! (Epic Games Store).

Dungeons & Dragons: Krynn Series (GOG Code).

Dream Tactics (GOG Code).

A partir del 26 de noviembre:

Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector’s Edition (Legacy Games Code).

Gunslugs (GOG Code).

Juegos en la nube con Amazon Luna

Además de las descargas gratuitas, los suscriptores de Amazon Prime también pueden acceder a una selección rotativa de títulos en Amazon Luna, el servicio de juegos en la nube que funciona en PC, celulares, televisores inteligentes y Fire TV.

Durante noviembre, el catálogo se renueva con títulos destacados como Rise of the Tomb Raider, Two Point Hospital, Bus Simulator 21: Next Stop y World War Z.

Para reclamar los juegos, solo hay que ingresar a gaming.amazon.com, iniciar sesión con una cuenta Prime y hacer clic en “Reclamar” en cada título disponible. Una vez sumados a la cuenta, los juegos quedarán vinculados para siempre.