Videojuegos gratis en Prime Gaming en octubre 2025: la lista completa

Amazon Prime Gaming anunció los títulos que se suman gratis este octubre para sus suscriptores, con una oferta que combina clásicos postapocalípticos, estrategia y terror. Los protagonistas del mes son Fallout 3 de Bethesda y Fallout: New Vegas de Obsidian, dos RPG imprescindibles para los fanáticos de mundos devastados y decisiones que cambian la historia.
El catálogo de octubre también incluye una variada selección para todo tipo de jugadores. Entre los destacados se encuentran DragonStrike, un simulador de vuelo con dragones; Tormented Souls, un juego de terror; y novelas visuales como Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York y Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest.
Los fans del roguelike y el terror podrán sumergirse en Empty Shell, mientras que quienes disfrutan de thrillers interactivos tienen disponibles las dos primeras partes de True Fear: Forsaken Souls. Además, hay RPG de fantasía oscura como Hellslave, juegos de objetos ocultos (Lost & Found Agency y Halloween Stories: Horror Movie) y survival horror con You Will Die Here Tonight. Además, los amantes de la estrategia por turnos podrán disfrutar de XCOM 2, desarrollado por Firaxis, conocido por su profundidad táctica y rejugabilidad.
Calendario de juegos gratis Prime Gaming octubre 2025
Ya disponibles
- DragonStrike (GOG)
- Tormented Souls (Amazon Games App)
9 de octubre
-
XCOM 2 (GOG)
-
Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York (Amazon Games App)
16 de octubre
-
Empty Shell (GOG)
-
Fallout: New Vegas Ultimate Edition (GOG)
-
True Fear: Forsaken Souls Part 1 (GOG)
23 de octubre
-
Hellslave (GOG)
-
True Fear: Forsaken Souls Part 2 (GOG)
-
Lost & Found Agency: Collector’s Edition (Legacy Games)
-
Fallout 3: Game of the Year Edition (GOG)
30 de octubre
-
You Will Die Here Tonight (GOG)
-
Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest (Amazon Games App)
-
Halloween Stories: Horror Movie Collector’s Edition (Amazon Games App)
Con esta selección, Prime Gaming sigue demostrando que cada mes vale la pena: hay títulos para todos los gustos, desde clásicos hasta novedades de terror y estrategia. Si todavía no sos suscriptor, este octubre es un buen momento para sumarte y empezar a descargar tus juegos gratis.