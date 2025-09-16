Cómo activar Prime Gaming en 5 simples pasos

Activarlo es simple, pero muchos usuarios aún no saben cómo acceder a estas recompensas digitales sin costo extra. Si ya pagás Prime Video o tenés Amazon Prime, solo necesitás unos minutos para habilitar Prime Gaming y empezar a disfrutar todos sus beneficios.

¿Qué esperas para descargar juegos gratis todos los meses, obtener contenido exclusivo en títulos populares y sumar ventajas en plataformas como Twitch o Riot?

¿Qué ofrece Prime Gaming?

Al activar Prime Gaming, obtenés ventajas como:

Juegos gratuitos cada mes para PC, consolas y dispositivos móviles.

Contenido exclusivo dentro de juegos: skins, objetos, boosts u otros extras.

Descuentos especiales en títulos seleccionados y beneficios complementarios en plataformas colaboradoras.

Esto convierte Prime Gaming en una excelente forma de aprovechar mejor tu suscripción Prime sin costo adicional.

Paso a paso para activarlo

Activar Prime Gaming no tiene trucos complicados. Acá te explico cómo hacerlo:

Entra al sitio oficial de Prime Gaming desde una computadora o dispositivo móvil. Iniciá sesión con la misma cuenta de Amazon que usás para Prime. Una vez dentro, buscá la opción Activar Prime Gaming o “Get Started / Activate”. Verificá que tu país esté correctamente configurado, ya que algunos contenidos son específicos para ciertas regiones. Si te lo pide, aceptá los términos de uso, vinculá tu cuenta Amazon con cuentas de juego que uses (por ejemplo, Twitch, Riot, etc.), y aceptá permisos si fuera necesario.

Después de estos pasos, vas a tener acceso inmediato al contenido disponible de Prime Gaming.

Consejos para sacarle el máximo provecho

Para aprovechar todo lo que ofrece Prime Gaming:

Revisá semanalmente la sección de juegos gratis, ya que se suman nuevas ofertas constantemente.

Vinculá todas las cuentas de juegos que usás, así los contenidos se entregan directamente en los juegos que ya jugás.

Verificá que tu cuenta Prime esté activa y sin pendiente de pago; de lo contrario, el beneficio no funcionará.

Asegurate de descargar los juegos o reclamar los objetos antes de que termine el mes, muchas promociones caducan.

Prime Gaming es un añadido de mucho valor si ya pagás Prime y te encanta el gaming. Con estos simples pasos lo podés activar y empezar a disfrutar desde hoy mismo.