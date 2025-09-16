Cómo activar Prime Gaming en 5 simples pasos

Activarlo es simple, pero muchos usuarios aún no saben cómo acceder a estas recompensas digitales sin costo extra. Si ya pagás Prime Video o tenés Amazon Prime, solo necesitás unos minutos para habilitar Prime Gaming y empezar a disfrutar todos sus beneficios.
¿Qué esperas para descargar juegos gratis todos los meses, obtener contenido exclusivo en títulos populares y sumar ventajas en plataformas como Twitch o Riot?
¿Qué ofrece Prime Gaming?
Al activar Prime Gaming, obtenés ventajas como:
-
Juegos gratuitos cada mes para PC, consolas y dispositivos móviles.
-
Contenido exclusivo dentro de juegos: skins, objetos, boosts u otros extras.
-
Descuentos especiales en títulos seleccionados y beneficios complementarios en plataformas colaboradoras.
Esto convierte Prime Gaming en una excelente forma de aprovechar mejor tu suscripción Prime sin costo adicional.
Paso a paso para activarlo
Activar Prime Gaming no tiene trucos complicados. Acá te explico cómo hacerlo:
- Entra al sitio oficial de Prime Gaming desde una computadora o dispositivo móvil.
- Iniciá sesión con la misma cuenta de Amazon que usás para Prime.
- Una vez dentro, buscá la opción Activar Prime Gaming o “Get Started / Activate”.
- Verificá que tu país esté correctamente configurado, ya que algunos contenidos son específicos para ciertas regiones.
- Si te lo pide, aceptá los términos de uso, vinculá tu cuenta Amazon con cuentas de juego que uses (por ejemplo, Twitch, Riot, etc.), y aceptá permisos si fuera necesario.
Después de estos pasos, vas a tener acceso inmediato al contenido disponible de Prime Gaming.
Consejos para sacarle el máximo provecho
Para aprovechar todo lo que ofrece Prime Gaming:
-
Revisá semanalmente la sección de juegos gratis, ya que se suman nuevas ofertas constantemente.
-
Vinculá todas las cuentas de juegos que usás, así los contenidos se entregan directamente en los juegos que ya jugás.
-
Verificá que tu cuenta Prime esté activa y sin pendiente de pago; de lo contrario, el beneficio no funcionará.
-
Asegurate de descargar los juegos o reclamar los objetos antes de que termine el mes, muchas promociones caducan.
Prime Gaming es un añadido de mucho valor si ya pagás Prime y te encanta el gaming. Con estos simples pasos lo podés activar y empezar a disfrutar desde hoy mismo.