Póster de la serie "El verano en que me enamoré".

La serie juvenil “El verano en que me enamoré” se consolidó como una de las producciones más populares dentro de su género. Su distribución y dónde verla es un tema relevante para tener acceso a la historia de Belly y los hermanos Fisher.

Para conocer la trama, entender el desenlace de la historia, adentrarse en el romance adolescente y ver cómo los personajes crecen, es necesario suscribirse al servicio de streaming Prime Video, de Amazon, disponible tanto en versión web como en aplicaciones para celulares, tablets, televisores smart y consolas. La suscripción se puede contratar de manera independiente o junto con el servicio de Amazon Prime, que incluye beneficios extra en la tienda online.

¿De qué se trata "El verano en que me enamoré"?

Basada en las novelas de Jenny Han, autora exitosa de la saga A todos los chicos de los que me enamoré, la ficción nos presenta a Isabel “Belly” Conklin, una adolescente que cada verano viaja con su familia a la casa de playa de los Fisher en Cousins Beach. Allí, Conrad y Jeremiah, los hijos de Susannah Fisher, se convierten en el eje de un triángulo amoroso que marcará el crecimiento de la protagonista. Más allá del romance, la trama explora temas como la amistad, la pérdida, los vínculos familiares y las decisiones que acompañan el paso a la adultez.

La historia comenzó con una primera temporada de siete episodios en 2022, siguió con una segunda de ocho capítulos en 2023 y culmina con una tercera y última entrega de 11 episodios, estrenada entre julio y septiembre de 2025. En esta temporada final, la trama se centra en el desenlace del triángulo amoroso entre Belly, Conrad y Jeremiah. Tras años de dudas, desencuentros y confesiones, la protagonista debe decidir con quién quiere compartir su futuro, mientras enfrenta el dolor por las pérdidas que marcaron a ambas familias.

Tercera temporada de "El verano en que me enamoré"

La tercera temporada, más madura y emotiva, muestra a los personajes lidiando con el peso de crecer. Belly atraviesa una etapa de reflexión y se enfrenta al dilema de elegir entre su amor de toda la vida, Conrad, o la seguridad y ternura que le brinda Jeremiah. El relato también profundiza en las historias de los personajes secundarios, desde Laurel, la madre de Belly, hasta Steven y Taylor, quienes encuentran sus propios caminos hacia la adultez.

Con un cierre emotivo y fiel al espíritu de la trilogía literaria, “El verano en que me enamoré” concluye como una serie que supo capturar la nostalgia de los amores adolescentes y, al mismo tiempo, ofrecer un retrato sincero sobre lo que significa crecer.